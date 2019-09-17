В Петербурге открылся XXII фестиваль Earlymusic. В этом году одна из его приоритетных тем — музыка Баха. Старт фестивальным событиям дало открытие бюста композитора на Невском, у лютеранской Петрикирхе, а на концерте-открытии в зале Государственной академической капеллы знаменитая баховская партита ре-минор звучала сразу в двух интерпретациях — знаменитого академического скрипача Кристиана Тецлаффа и художественного руководителя Earlymusic Андрея Решетина. За состязанием следил Сергей Ходнев.

Кажется, никогда прежде Earlymusic не предоставлял свою сцену музыкантам из условно «чужого» лагеря — тем, кто исторически информированному исполнительству не присягал и кто продолжает играть в меру собственного понимания магистральной академической традиции. Да и зачем, казалось бы, коль скоро их и без фестиваля гарантированно есть охотники приглашать.

Но одно дело, когда исполняются абсолютные раритеты, насчет которых профильным музыкантам карты в руки. И другое — когда речь заходит о чем-то, что давным-давно, задолго до того, как аутентизм развернул свои знамена, уже было стандартной частью академического репертуара. Немного найдется слушательских занятий более занимательных и поучительных, чем сравнение того, как что-нибудь общеизвестное из XVIII века звучит у музыкантов «старой», романтизмом воспитанной школы и школы «новой», но опирающейся на старинные традиции.

В конце концов, за обеими исполнительскими традициями не просто совокупность формальных приемов, там множество обертонов мировоззренческого, исследовательского, иногда даже социально-публицистического толка. О них можно рассказывать, а можно обойтись без лишних слов и устроить наглядный показ: смотрите, вот так было принято играть Моцарта, Генделя, Баха полвека назад, а вот так это звучит, если вооружиться аутентичным инструментарием и исторической информированностью. Словом, даже удивительно, что в нынешнее время, когда помимо стандартной концертной жизни возникло столько всевозможных форм музыкального просветительства, такие «баттлы» почти не устраиваются — на памяти автора этих строк последний раз нечто в этом духе устраивал московский Pratum Integrum в середине нулевых.

Однако тут многое, как оказалось, зависит от выбора материала для этого состязания. В первом отделении Кристиан Тецлафф играл ре-минорный концерт для двух скрипок с оркестром (с Мариной Бессчастных и оркестром «десятилетки» при питерской консерватории) и ре-минорную партиту целиком. Во втором «Солисты Екатерины Великой» исполняли арии из «Страстей по Матфею» и кантаты BWV 199 и скрипичную сонату ми-минор, между которыми звучали в исполнении Андрея Решетина избранные номера из все той же Второй партиты — аллеманда, сарабанда и, наконец, великая чакона.

Если бы за «академического» Баха отвечал дюжинный музыкант со старомодной манерой, патетическим апломбом и настойчивым вибрато — было бы, конечно, неспортивно, зато наглядно. Но Тецлафф-то играет скрипичного Баха с безукоризненным чувством стиля, глубокой и содержательной интроспекцией, текучим, почти безвибратным звуком. При самой строгой техничности у него есть совершенно удивительное и персональное чувство свободы баховского языка. Со всем этим невозможно спорить — и уж совсем невозможно такое записать в исполнительское ретроградство.

Впрочем, наверняка и манера того же Тецлаффа все-таки была бы иной, если бы не несколько десятилетий аутентистского опыта — капля, как известно, камень точит. А исполнение Андрея Решетина, с другой стороны, и по самому своему формату было устроено принципиально иначе. Танцы из Второй партиты сопровождались поставленными Клаусом Абромайтом и Константином Чувашевым хореографическими фантазиями: аутентичные па в исполнении костюмированных солистов «Санкт-Петербургского балета Анджолини» самым буквальным образом иллюстрировали заветный тезис «исторически информированного исполнительства» о кровном родстве танцевальных движений и мелодического языка барочной музыки. Так что в столкновении двух взглядов на Баха на сей раз, пожалуй, все-таки победила дружба.