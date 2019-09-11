РБК: бывший ведущий «МузОбоза» Иван Демидов возглавит парк «Зарядье»

Бывший заместитель министра культуры России и экс-ведущий программы «МузОбоз» Иван Демидов возглавит московский парк «Зарядье», сообщает РБК. Нынешний руководитель «Зарядья» Павел Трехлеб станет директором Парка Горького, временным руководителем которого является Вячеслав Дунаев.

О грядущих изменениях в руководстве главных московских парков изданию сообщил источник, близкий к мэрии Москвы. Информацию подтвердили два собеседника РБК, близких к департаменту культуры города.

Перестановки в руководстве парков ожидаются в течение месяца. Свое возможное назначение руководителем «Зарядья» господин Демидов обсуждать отказался.

Кандидатуру Ивана Демидова на пост руководителя «Зарядья» предлагал первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. Источник РБК указывает, что у руководства Москвы нет претензий к нынешнему директору Парка Горького поскольку он изначально планировался как временный руководитель, совмещающий пост с должностью директора «Мосгорпарка». Господин Дунаев был назначен руководителем Парка Горького в январе, после того, как Марина Люльчук была уволена из-за обрушения деревянного моста с посетителями во время празднования Нового года.