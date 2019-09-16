Роскомснаббанк предъявил заемщикам претензии на 2,5 млрд рублей

Уфимский Роскомснаббанк (лицензия отозвана в марте 2019 года) направил в арбитражный суд Башкирии заявления о взыскании со своих заемщиков около 2,5 млрд руб. задолженности. Ответчиками выступают девять уфимских компаний — ООО «Сириус», «Эталон», «Арсеналъ», «Фотонур», «Транс-лизинг», «Лидер», Инвестиционно-строительная группа «Экострой», «Инопромстрой» и «Интеграция». С каждой из них банк взыскивает по кредитным договорам от 101 млн (с ООО «Фотонур») до 666,75 млн (с ООО «Арсеналъ»), следует из материалов суда.

Компании-ответчики принадлежат, по данным Kartoteka.ru, физлицам Олесе Соколиной, Луизе Саньяповой, Айдару Мингазову, Илдару Зайдуллину, Альбине Кулахметовой, Гульфие Валиевой, Фирату Муратшину. Рассмотрение заявлений назначено на сентябрь-октябрь.

Функции временной администрации в банке исполняет Агентство по страхованию вкладов. АСВ также начало процесс признания недействительными сделок, заключенных банком в так называемый период подозрительности, предшествовавший отзыву лицензии. 2 сентября арбитражный суд Башкирии принял к производству иск АСВ о ничтожности сделки, заключенной банком с ООО «Специализированный застройщик Дионис» (принадлежит, по данным Kartoteka.ru, Гульназ Галяутдиновой) и ООО «Гранит» (принадлежит Нине Шакировой). В феврале 2019 года, следует из материалов суда, стороны заключили договоры перевода долга по кредитным договорам.

На 26 сентября назначено очередное рассмотрение заявления ЦБ о признании Роскомснаббанка банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка перед 32,5 тыс. вкладчиков оценивались АСВ в 17,4 млрд руб., из них 17 млрд руб. — обязательства перед 31,9 тыс. башкирских вкладчиков.

Как отзывалась лицензия Роскомснаббанка, подробнее

Ирина Самойлова