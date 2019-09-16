«Ведомости»: Минэкономики предлагает упростить процедуру торгов имуществом банкротов

Минэкономики подготовило поправки в закон о банкротстве, которые предполагают упрощение процедуры торгов имуществом, сообщают «Ведомости». Ведомство предлагает проводить «голландские аукционы».

Если поправки примут, то торги будут объявляться один раз, а цена будет снижаться до тех пор, пока не найдутся желающие принять участие в конкурсе. Если приобрести имущество захочет несколько участников, то между ними организаторы будут проводить торги на повышение цены.

Сейчас торги проходят сразу на повышение цены, а имущество оценивается по рыночной стоимости. Это сопровождается сложностями: необходимо получить электронную подпись, внести задаток, который замораживают на несколько недель. Если никто не соглашается участвовать, то объявляются новые торги с понижением цены, пишут «Ведомости». При этом первые и вторые торги более чем в 90% случаев признаются несостоявшимися. Продать имущество удается только со снижением цены на 60–70%.

Минэкономики также предлагает рассчитывать не рыночную стоимость имущества, а ликвидационную и отменить обязательную публикацию объявления о торгах в газетах.

По данным «Ведомостей», против поправок выступают в Федеральной антимонопольной службе. Там считают, что возможность снижения цены приведет к злоупотреблениям.

Как ранее стало известно “Ъ”, Минэкономики предлагает обязать банки продавать долги граждан им самим, а не третьим лицам. По сути, речь идет о списании кредита, так как долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

Подробнее об этой инициативе — в публикации “Ъ” «Отпущение долгов».