Автобусы круглосуточно

По данным “Ъ”, на этой неделе состоится совещание комитета по транспорту, на котором специалисты обсудят изменения в работе ночного общественного транспорта Петербурга. В частности, рассматривается переход на ежедневный режим работы автобусов ГУП «Пассажиравтотранс» ночью и изменение их маршрутов. Эксперты уверены, что для роста пассажиропотока необходимо пересмотреть сеть ночного транспорта, наладить регулярный интервал движения и установить связь разных частей города в период разводных мостов.

В четверг комитет по транспорту проведет совещание о ночных перевозках пассажиров, сообщили “Ъ” в ведомстве. С конца августа комитет по транспорту, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и проект «Питертранспорт» проводят опрос жителей о работе ночных автобусных маршрутов. В исследовании приняли участие более 1,2 тыс. человек. В комитете по транспорту отмечают, что ключевыми параметрами изменения ночной сети автобусов являются ежедневный режим и связь с Пулково. Представитель ведомства признает, что пассажиропоток в ночной период сейчас «небольшой», но, возможно, с изменением сети и запуском движения не по линиям метро востребованность будет другой. В «Пассажиравтотрансе» подтверждают тенденцию к снижению пассажиропотока: так, за выходные в августе он составил 1,6 тыс. человек.

Сейчас ночные автобусы «Пассажиравтотранса» осуществляют рейсы с полуночи до шести часов утра в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни (в ночь с предпраздничного на праздничный день) с учетом графика разводки мостов.

Расписание действует в период навигации с 30 апреля по 15 ноября, интервал движения составляет 30 минут. Маршруты идентичны пяти линиям метрополитена, во время разводки мостов движение прерывается. Действует также ночной подземный «поезд-челнок» между станциями метро «Адмиралтейская» и «Спортивная» — он связывает Центральный район с Васильевским островом и Петроградской стороной.

Согласно результатам опроса, более 90% респондентов знают или слышали о существовании ночных маршрутов, при этом 41,4% ни разу не пользовались ими, 22,1% — воспользовались не более двух раз, 20,99% — совершают поездку хотя бы раз в год, 10,4% — ездят раз в месяц и 5,2% — каждые выходные. Абсолютное большинство отмечает, что в том или ином виде ночной транспорт Петербургу нужен. Респонденты считают, что интервал движения автобусов большой, а четкого расписания нет, о маршрутах мало информации на остановках и в Интернете, кроме того, трассы не совпадают с «дневными» маршрутами и не всегда интуитивно понятны, а пересадки с маршрута на маршрут неудобны. Около 70% признают, что преимущество ночного транспорта — сохранение обычного городского тарифа. При этом чуть менее половины респондентов считают существующие сейчас маршруты, когда трасса движения почти полностью совпадает с линиями метро, удобными.

Большинство участников опроса выступает за введение круглогодичного режима работы ночного транспорта, 59,6% из них считают, что автобусы должны ходить ежедневно, а почти треть — по выходным и праздничным дням. Среди четырех популярных маршрутов путь из аэропорта «Пулково» в районы Московского и Ладожского вокзалов, перевозки между разными районами окраин, движение из центра к окраинам (по линиям метро), а также по трассам «дневных» маршрутов.

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин считает, что низкий спрос на ночные перевозки, который вытекает в убыточность работы автобусов, в нынешней схеме связан с нерегулярностью движения и непродуманностью трасс. Он отмечает, что работа ночного транспорта должна стать ежедневной, а интервал движения — предсказуемым. «Не обязательно повторять трассы метро. К сожалению, в городе нет полноценной транспортной модели: реальную матрицу корреспонденций, потоки не знает никто. Есть модель, которая позволяет прогнозировать загруженность дорог, но нет никакой информации, которая позволяла бы оценить, какие именно транспортные связи нужны людям»,— поясняет он.

Господин Валдин полагает, что в период навигации могли бы быть использованы ЗСД, мост Бетанкура. Вопрос круглосуточного использования метро упирается в себестоимость эксплуатации, а также в обслуживание подземки, которая использует ночное окно для регламентных работ, напоминает эксперт. Он не исключает, что с переходом работы на новую маршрутную сеть с середины 2020 года (см. “Ъ” от 21.06.2019), которая подразумевает принцип полного покрытия расходов за километраж транспортной работы, коммерческие перевозчики также могут заинтересоваться ночными маршрутами.

Яна Войцеховская