МТС соберет «Яндекс» в пакет

МТС планирует предложить покупателям своей розничной сети установку на смартфоны пакета приложений, включающего сервисы «Яндекса». Продавцы салонов будут получать бонусы за новых пользователей «Яндекс.Драйва» и «Яндекс.Такси». Партнерство может дать розничной сети новый источник дохода за счет комиссии с разработчика, а «Яндексу» позволит нарастить долю в мобильной аудитории, считают эксперты.

Сотовый оператор МТС договорился с «Яндексом» о том, что с октября 2019 года будет предлагать покупателям смартфонов в своих розничных салонах установить пакет приложений, включающий сервисы МТС и «Яндекса», рассказал “Ъ” источник на рынке связи. По его словам, в базовый пакет войдут «Мой МТС», «МТС Деньги», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Такси» или Uber, а также каршеринговое приложение «Яндекс.Драйв» и сервис продажи подержанных автомобилей «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу»). Продавцы МТС будут получать бонусы за установку пакета и комиссию до 250 руб. за регистрацию уникальных пользователей в «Яндекс.Драйве» и первую поездку в «Яндекс.Такси», уточняет источник.

В МТС сообщили “Ъ”, что рассматривают возможность протестировать разработанную «Яндексом» программу для установки «сервисов МТС и других приложений на смартфоны клиентов». По словам представителя оператора, покупатели смогут попросить установить пакет программ, среди которых помимо «Мой МТС» будут «МТС Music», МТС ТВ, утилиты для просмотра документов и видео, клиенты для социальных сетей, игры и «Яндекс.Поиск». «Клиент также может попросить установить ему любую программу, и специалист поможет это сделать»,— отметил представитель МТС. По его словам, стоимость услуги будет определена позднее. В «Яндексе» не стали комментировать условия сотрудничества с МТС, отметив только, что проект «позволит пользователям не тратить время на поиск и установку» приложений.

Подобная модель существует на рынке уже около пяти лет, напоминает бывший глава «Связного-Евросети» Александр Малис. Как правило, разработчик платит розничной сети комиссию от 100 руб. до 1 тыс. руб., если покупатель воспользуется приложением, поясняет он. «Пользователи смартфонов не всегда знают обо всех возможностях, а продавец может посоветовать действительно полезные сервисы,— рассуждает господин Малис.— Например, всем нужно такси, но в регионах зачастую люди просто не знают о возможности заказа через приложение. Розничная сеть, которая работает по всей стране, может охватить эту аудиторию».

«Связной» совместно с «Яндексом» запустил услуги по установке приложений несколько лет назад, подтверждает вице-президент по продажам ритейлера Давид Борзилов. При этом, по его словам, разработчики приложений не платят розничной сети за установку. Установить «Яндекс.Браузер» можно и в салонах «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), также в них запустится продажа подписок на «Яндекс.Плюс», отметил представитель оператора.

Партнерство позволит «Яндексу» нарастить долю клиентов в мобильной аудитории, в частности на Android, где сильны позиции Google, показать рост важно и «Яндекс.Такси», который готовится к IPO, считает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. «Сотовый ритейл имеет большую аудиторию и клиентский поток, который станет доступен "Яндексу". Для самого ритейла, который давно уже перестал зарабатывать на продаже аппаратов, партнерство может быть новым источником дохода»,— добавляет он.

Впрочем, много новых клиентов продвижение через операторскую розницу «Яндексу» не принесет — наибольший объем продаж в России приходится на недорогие устройства, которые уже имеют предустановленные приложения «Яндекса», скептичен ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Доля поисковой системы «Яндекса» с 26 августа по 1 сентября на устройствах на базе Android составила 53%, доля Google — 45%, следует из данных «Яндекс.Радара». На рынке агрегаторов такси доля «Яндекса» по итогам первого полугодия 2019 года, по оценке Discovery Group Research, составила 46,7%. Компания также планирует наращивать долю сервиса «Яндекс.Музыка» и ведет переговоры о его предустановке на смартфоны китайской Xiaomi, сообщал “Ъ” 26 июня.

Юлия Тишина