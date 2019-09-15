Франция стала бронзовым призером чемпионата мира по баскетболу

Сборная Франции по баскетболу обыграла сборную Австралии в матче за третье место чемпионата мира, проходящего в Китае. Французы одержали победу со счетом 67:59.

Самым результативным игроком стал французский защитник Нандо де Коло (19 очков). У австралийцев больше всего очков набрал форвард Джо Инглс (17).

Французская сборная берет бронзовые медали чемпионата мира по баскетболу второй раз подряд — в 2014 году французы в матче за третье место обыграли литовскую сборную.

Финал турнира начнется 15 сентября в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск). За золотые медали поборются сборные Аргентины и Испании.

Подробнее о проходящем в Китае ЧМ по баскетболу — в публикации “Ъ” «Старости какие».