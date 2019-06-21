В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника ФСБ по Кировскому району Кирилла Либена. По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей. Он был задержан службой собственной безопасности ФСБ России в момент передачи ему денег.

По версии следствия, незаконное вознаграждение сотруднику ФСБ предназначалось за решение вопроса по материалу, проверкой которого занимаются в экономической полиции регионального ГУ МВД. При этом изначально сумма была в два раза выше — 20 млн руб. Следственный комитет по Западному военному округу возбудил в отношении Кирилла Либена уголовное дело по статье «Посредничество во взятке в особо крупном размере».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за получение взятки по делу о строительстве СИЗО «Кресты-2» суд отправил в колонию на 3,5 года бывшего замдиректора ФСИН России Николая Баринова.