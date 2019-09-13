Курские пчеловоды давят на жало

В Курской области, особенно активно поддержавшей пасечников после массовой гибели пчел, разгорается конфликт вокруг представления интересов отрасли. Активисты, подавшие документы на регистрацию региональной общественной организации «Союз пчеловодов», заявили, что чиновники отстранили их от диалога с избранным губернатором Романом Старовойтом. На встрече с главой региона развитие отрасли обсудили члены другого объединения — областного Общества пчеловодов. В Союзе пчеловодов обвинили вице-губернатора Алексея Золотарева в создании «ручной» организации, в ответ тот подчеркнул независимость Общества от областных властей и обвинил оппонентов в «пиаре» без реального представления интересов пасечников.

Скандал разразился после встречи Романа Старовойта с пасечниками, прошедшей 11 сентября. В рамках мероприятия, на котором присутствовало около 100 человек, прошло заседание недавно созданного областного Общества пчеловодов с Леонидом Ворониным во главе. Стороны обсудили выплаты компенсаций (по данным властей, за гибель 5,1 тыс. пчелосемей из 39 тыс. пасечники региона получили 16,5 млн руб.), разработку регионального бренда «Курский мед», помощь властей в распространении продукта в торговых сетях и на экспорт, а также контроль за использованием пестицидов.

По данным местных СМИ, Леонид Воронин также пообещал Роману Старовойту воздержаться от митингов. «Никаких митингов не будет больше, это некорректно и неэтично митинговать, когда губернатор протягивает руку помощи», — цитируют местные СМИ господина Воронина. Митинг пчеловодов, требовавших поддержки от властей, прошел в Курске в июле. После встречи на официальных страницах губернатора в соцсетях появилось сообщение: «Пчеловоды области объединились в общество! Это очень важный шаг — теперь нам будет проще налаживать контакты, вместе обсуждать проблемы и дальнейшее развитие пчеловодства в регионе».

Одним из первых недоумение составом участников мероприятия выразил организатор июльского митинга Андрей Малыхин. После митинга именно он встречался с господином Старовойтом, и тот (согласно сообщению на официальной странице губернатора в «ВКонтакте») назвал господина Малыхина «лидером движения пчеловодов» области, пообещав проводить встречи с пасечниками.

«Почему на данное мероприятие не был приглашен главный борец за права пчеловодов? Истинный и официально избранный председатель союза пчеловодов? — недоумевал господин Малыхин в комментариях к информации о встрече 11 сентября. — Почему не было ни одного откровенного и открытого пчеловода? Только те, кто был заранее подготовлен?»

Господин Малыхин рассказал “Ъ-Черноземье”, что еще 15 августа пчеловоды подали документы в Минюст о создании курской региональной общественной организации «Союз пчеловодов». Ее председателем станет сам активист. «Но с подачи курирующего АПК вице-губернатора Алексея Золотарева началось создание другого объединения. В районах по указанию сверху стали назначать руководителей местных отделений. Также, как нам говорят, в конце августа Золотарев распорядился затормозить процесс оформления нашего союза в областном управлении Минюста, чтобы опередить с созданием областного объединения. Золотареву нужна организация пчеловодов, которую можно было бы контролировать. К примеру, в августе пчелы погибли после применения химикатов одним из крупных производителей сахара. Но речь о большой компании, влиятельной — и нам в итоге сказали, что пчелы погибли из-за клеща».

Господин Малыхин заявил, что господина Воронина «не знает никто из пчеловодов». «Думаю, что губернатор просто не в курсе ситуации», — предположил он, отметив, что на встрече выдвигались «здравые идеи»: «Только во многом эта наша заслуга — ту же идею о региональном бренде продвигали мы». Председатель Союза пчеловодов заверил, что действительно не собирается ходить на митинги: «Пока в этом нет смысла. Пойдем, только если Роман Старовойт упорно не будет идти навстречу людям. Но я уверен, что он просто не в курсе». Господин Малыхин также сказал, что у него около 500 сторонников: «Но пока Союз пчеловодов не зарегистрирован, официально мы не можем принимать членов».

По данным Kartoteka.ru, Леонид Воронин ранее был учредителем и директором единственного юрлица, связанного с пчеловодством, — ООО «Фирма “Мед Руси”», ликвидированного в 2014 году. Связаться с господином Ворониным „Ъ“ не удалось, прежние телефоны компании оказались выключены.

Алексей Золотарев заверил “Ъ-Черноземье”, что ни комитет АПК, ни лично он «в создании Общества пчеловодов участия не принимали»: «На местном уровне объединению пчеловодов помогали начальники районных управлений сельского хозяйства, в Курске было собрание инициативной группы. Почему не оказалось там Малыхина — неизвестно. Приглашения направляли всем, о предстоящем собрании 11 сентября объявляли еще месяц назад».

«Малыхин просто хочет стать советником губернатора, пиарится — и все. И хочет, чтобы его союз содержала администрация области, — считает господин Золотарев. — Ничьи интересы реально он не представляет. В учредителях Союза пчеловодов — его родственники и три человека, при этом никого из районов: все из Курска и один из другой страны, кажется, Казахстана. Лично я его не видел ни разу, хотя мои двери открыты».

По словам вице-губернатора, на встрече с господином Старовойтом обсуждалось множество мер для развития пчеловодства в регионе: «Это и создание кооперативов, и помощь в сбыте, и оказание господдержки. Мы будем тесно работать с тем союзом, в котором будет максимальное число членов, но готовы к конструктивным предложениям и Малыхина, и любых других пчеловодов».

Олег Мухин