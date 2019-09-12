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Фото: Misha Japaridze / AP

Гражданство стало страховкой от санкций

Как миллиардеру из России удалось добиться исключения из «кремлевского списка»

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Миллиардеру из России Валентину Гапонцеву удалось договориться об исключении из «кремлевского доклада». Он подписал мировое соглашение с Минфином США. Ранее он подавал иск к ведомству, в котором просил убрать свое имя из списка. Теперь стороны договорились в течение трех лет закрыть дело, если к тому моменту у них не возникнет возражений. Валентин Гапонцев —единственный бизнесмен из «кремлевского доклада», имеющий американское гражданство.


Валентин Гапонцев закончил аспирантуру МФТИ и в 60-х работал в Институте радиотехники и электроники Академии наук СССР. В 1991 он основал компанию «ИРЭ-Полюс», которая занималась лазерными технологиями. Несколько лет спустя он переехал в США, где и живет по сей день. Тогда же «ИРЭ-Плюс» стала структурным подразделением новой компании IPG Photonics Corporation. В 2018 году Минфин США внес Гапонцева в список близких к власти российских миллиардеров. Под санкциями он не оказался, но заявил, что начал терять контрагентов. По словам Гапонцева, включение в список серьезно повредило его репутации. Прошлой зимой бизнесмен подал иск против Минфина. Миллиардер настаивал, что ведомство не провело серьезных исследований, составляя «кремлевский доклад», а просто перепечатало российский список Forbes. В нем Гапонцев занимает 54 строчку с состоянием в $1,8 млрд.

Валентин Гапонцев попал в санкционный список в 2018 году. Предполагалось, что туда войдут приближенные Владимира Путина. Но Гапонцев отрицал свою связь с российскими властями.

Условия соглашения между Гапонцевым и американским Минфином не раскрываются. При этом сделка с ведомством станет для бизнесмена страховкой от будущих санкций, уверен партнер «ФБК Legal» Александр Ермоленко: «В тех странах, где существует строгий юридический процесс и достаточно независимая судебная власть, одним из плюсов заключения мировых соглашений является то, что процесс не делается открытым. Этот компромисс может быть не совсем удобен, если его обнародовать. Валентину Гапонцеву и его адвокатам удалось доказать, что он случайный человек, и на него эти ограничения налагать нельзя. Процесс его включения в санкционные списки мог быть запущен, но даже без этого он можно иметь сложности с ведением бизнеса, поскольку его фамилия фигурирует в докладе».

Прецендент не поможет другим российским бизнесменам покинуть санкционные списки. Ведомство пошло на уступки из-за американского гражданства миллиардера, уверен старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин: «Санкции — это, по сути, некие чрезвычайные меры, которые нарушают Конституцию США. Она говорит в том числе о том, что без суда никаким образом собственность не может быть отнята. Обоснование для санкций — защита безопасности страны. Если ты гражданин США, то никто не вправе нарушать законы государства в отношении тебя. Если же ты не являешься гражданином США, тогда, извини, правовых оснований оспаривать ограничения очень мало. Американский Минфин с тем же успехом, что и Гапонцева, мог бы включить в список кремлевских олигархов основателя Google Сергея Брина — они оба родились когда-то в России, но уже давно являются гражданами США и ведут бизнес на территории этой страны. Ни к Путину, ни к России их деятельность отношения не имеет».

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин попросил отклонить иск другого российского миллиардера — Олега Дерипаски, который требовал исключить себя из санкционного списка. По мнению Мнучина, гражданин России не может жаловаться в американский суд на ущемление своих прав.

Илья Сизов


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