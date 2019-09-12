ЕЦБ снизил ставку по депозитам

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил ставку по депозитам до –0,5% с –0,4%, говорится в пресс-релизе организации. Базовая процентная ставка сохранена на уровне 0%. На этой отметке она находится с марта 2016 года.

Также ЕЦБ объявил, что начнет выкупать с 1 ноября активы в размере €20 млрд в месяц. Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих отметках или понизятся, пока прогноз по инфляции не приблизится к отметке, близкой к 2%.

О валютных ожиданиях перед решением ЕЦБ читайте в публикации “Ъ” «Евро смягчился на перспективу».