Правила хорошего фонда

С 2020 года фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области изменит схему расчета с подрядчиками и ужесточит к ним требования. Оператор планирует создать собственное управление контроля работ и перейти на поэтапное финансирование вместо аванса и постоплаты. Одновременно фонд надеется погасить или отсудить муниципальный долг Нижнего Новгорода на 354 млн руб. и просит помочь с этим депутатов городской думы, которых не устраивает качество и процент выполнения ремонта. Они предлагают оператору изменить подход к аукционам, чтобы контракты доставались добросовестным местным компаниям, а не сомнительным подрядчикам из других регионов.

Оператор капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области пересмотрит принципы контроля подрядчиков и работы с ними, сообщил советник гендиректора фонда МКД Виктор Нестеров на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству. С 2020 года организация перейдет на поэтапную оплату контрактов вместо авансов в размере 10–20% от стоимости договора и окончательного расчета по завершению работ, сказал господин Нестеров.

Сейчас, по его словам, у фонда нет «серьезного пула подрядчиков», готовых выполнить качественные работы в установленные контрактами сроки.

Хромает и надзор за исполнением договоров: фонд капремонта отдает строительный контроль сторонним организациям на конкурсной основе, они затягивают сроки, поздно выходят на стройплощадки и часто принимают недоделки, которые приходится обязывать исправлять подрядчиков по гарантии. Поэтому к концу года в фонде капремонта должен появиться собственный отдел контроля приемки, на который бюджет Нижегородской области, по договоренности оператора с губернатором Глебом Никитиным, выделит дополнительные средства. В его штат наберут 35 специалистов, более половины будут ответственны за Нижний Новгород, остальным достанется контроль других муниципалитетов. По задумке руководства фонда, сотрудники нового отдела будут оперативно выезжать на места и передавать информацию о нарушениях для скорейшего реагирования. Планируется ужесточить требования к самим подрядчикам, они будут прописаны в конкурсной документации, но конкретные меры пока прорабатываются. Также подрядчиков обяжут заключать договоры страхования от невыполнения работ.

По информации фонда, в 2018 году капитальный ремонт в Нижнем Новгороде выполнен на 56%. Задачи 2019 года на текущий момент исполнены на 33%, к концу года объем работ оператор намерен довести до 97% от задуманного.

При этом фонд констатирует проблемы с собираемостью платежей, уровень которых на 1 сентября составляет 88%, и Виктор Нестеров попросил депутатов помочь разобраться с долгами администрации города. Напомним, с 2015 года муниципалитет не может согласовать с оператором перечень требующего ремонта имущества и размер взноса, и в этом вопросе фонд ориентируется на собственную оценку. При этом фонд МКД согласовал перечень муниципального имущества со всеми муниципалитетами области кроме Нижнего Новгорода. Сейчас город накопил долг 434 млн руб., который юристы фонда взыскивают через суд (см. “Ъ-Приволжье” от 18 июля). Год назад стороны заключили мировое соглашение с рассрочкой выплаты 106 млн руб.— признанного городом долга, но платежи по нему перестали поступать в апреле, пожаловался Виктор Нестеров.

Депутаты принялись критиковать принципы работы самого фонда. Единоросс Юрий Яшенков указал, что население недовольно протекающими после капремонта крышами и прохудившимися инженерными коммуникациями. Его поддержал председатель комиссии Владимир Аношкин, отметив, что управляющие компании из-за неисполнения плана капремонта вынуждены покрывать работы по кровлям и инженерным системам деньгами на текущий ремонт. Отчасти это связано с долгой процедурой торгов по выбору подрядчиков, ориентированных на крупные лоты. Поэтому депутаты предлагают делить крупные аукционы на несколько небольших, чтобы в них могли участвовать нижегородские компании среднего бизнеса, зарекомендовавшие себя на рынке. Руководство фонда готово прислушаться к рекомендациям, но отмечает, что крупные и мелкие торги пока не дали желаемого эффекта, поскольку дело не в торгах, а в компетенции ремонтников. Многие нанимают субподрядчиков из других регионов и перебрасывают их по разным объектам, в итоге качество работ страдает на всех стройках, отмечают в фонде. В итоге депутаты решили собрать рабочую группу по этому вопросу под председательством спикера Дмитрия Барыкина, чтобы еще раз обсудить проблемы капремонта на совете городской думы.

Добавим, к фонду капремонта неоднократно предъявляли претензии правоохранительные органы. По факту низкого исполнения планов ремонта прокуратура вносила представление губернатору Глебу Никитину, после чего правительство Нижегородской области задумало сложить с себя функции контроля оператора, возложив их на Госжилинспекцию. Позднее власти отказались от этих планов, решив наделить организацию новыми полномочиями по контролю подрядчиков.

Роман Рыскаль