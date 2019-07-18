Капитальные долги

Фонд капитального ремонта Нижегородской области требует взыскать с администрации Нижнего Новгорода более 234 млн руб. неоплаченных взносов за ремонт муниципальной недвижимости. Городские власти не согласны с требованиями, поскольку некоторые объекты перешли в частную собственность, конкретных сведений об имуществе в деле нет, а расчеты фонда чиновники считают неверными. По данным «Ъ», стороны не исключают мирного урегулирования спора, как это было в предыдущем споре между фондом и администрацией в прошлом году. Однако фонд готовит к мэрии новый иск на 160 млн руб. по неуплаченным взносам за последние два года.

Арбитражный суд Нижегородской области в предварительном заседании рассмотрел иск регионального Фонда капремонта многоквартирных домов к администрации Нижнего Новгорода. Истец требует взыскать 234,6 млн руб. задолженности во взносам и пеней с муниципального жилого фонда. Такую сумму региональный оператор насчитал городу с ноября 2015 по август 2017 года, ориентируясь на ключевую ставку Центробанка 7,75%, актуальную до середины июня 2019 года, затем регулятор снизил ее до 7,5%. В этой связи истцы намерены уточнить исковые требования и пересчитать сумму взыскания, сообщила суду юрист фонда Екатерина Белова. По ее словам, основную сумму задолженности без штрафных санкций оператор оценил в 190,8 млн руб.

Заявленный фондом иск о взыскании задолженности с городской администрации не первый. Прежнее аналогичное разбирательство, инициированное фондом в 2016 году, завершилось в декабре 2018 года мировым соглашением. Тогда оператор требовал от муниципальных властей оплатить 130 млн руб. по взносам за капремонт городской недвижимости, которая на тот момент составляла 11% от всего жилого фонда областного центра. В то время отношения фонда с муниципалитетом регулировались постановлением администрации от июня 2015 года, в котором минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах составлял 6,3 руб. за 1 кв. м. Но договор о согласовании размера взноса с перечнем подлежащего ремонту имущества сторонами подписан не был, поэтому при расчетах долгов фонд ориентировался на собственную оценку. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, оператор капремонта предоставил администрации рассрочку выплаты признанных городом 106 млн руб. долга до 2020 года.

В среду в суде представители городской администрации не согласились с расчетом выплат, представленным фондом. По словам юриста мэрии Елены Бекишевой, истец не представил доказательств наличия спорных объектов в муниципальной собственности. По ее словам, часть имущества была приватизирована и платить за нее администрация не обязана, поэтому долги по взносам нужно требовать с новых владельцев. Сама процедура уточнения перечня стала для мэрии обременительной: власти вынуждены запрашивать платные выписки из Росреестра на 31 тысячу объектов жилого фонда, а это затягивает сроки рассмотрения дела. «Даже технически мы просто обрушиваем сайт Росреестра таким количеством запросов, и канал взаимодействия просто блокируется и не работает», – посетовала госпожа Бекишева. Она добавила, что федеральное ведомство договорилось с мэрией заявить ходатайство о получении информации по судебному запросу, которое суд удовлетворил, отложив заседание на 15 августа.

По данным «Ъ», стороны вновь намерены заключить мировое соглашение. Предварительные переговоры по этому поводу уже состоялись, но конкретных решений пока нет, сообщили собеседники в мэрии. По их словам, возможен уже опробованный вариант с рассрочкой выплат, если муниципалитет признает основное тело долга. В администрации Нижнего Новгорода не ответили на запрос «Ъ» о переговорах и перспективах внесудебного урегулирования спора. В Фонде капремонта «Ъ» сообщили, что предложений по мирному урегулированию от мэрии не поступало, но оператор готов рассмотреть такой вариант разрешения спора. Общую задолженность муниципалитета на 1 июля в фонде оценили в 487,1 млн руб., из которых город должен выплатить 20,33 млн руб. по предыдущему мировому соглашению. При этом фонд готовит новые судебные иски о взыскании задолженности за период с сентября 2017-го по март 2019 года еще на 160,6 млн руб.

Добавим, к самому фонду недавно возникли претензии у прокуратуры Нижегородской области. По итогам проверки деятельности регионального оператора капремонта в 2014-2016 годах надзорный орган сообщил, что план ремонта за указанный период выполнен лишь на 23%, а в 2017-2019 годах — на 26,2%. В самом фонде подсчитали, что ремонтные кампании 2014-2016 годов были выполнены на 72%, 2017 года — на 66%, а 2018-го — на 31%. После представления прокуратуры по этому поводу в адрес министерства энергетики, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области губернатор Глеб Никитин вышел в региональный парламент с предложением внести поправки в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Изменения снимают с министерства функции контроля фонда и возлагают их на Госжилинспекцию Нижегородской области.

Роман Рыскаль