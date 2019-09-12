Экс-следователь ФСБ и адвокат получили длительные сроки за взятки

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор бывшему следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому. Они признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве взяток у подследственного Юрия Исаева, экс-владельца холдинга «Синее море». Бывший сотрудник ФСБ осужден на 14 лет колонии строгого режима, адвокат — на 12 лет, Дмитрию Гнативу после отбытия наказания запрещено занимать руководящие должности в органах власти на три года, Владиславу Оленскому запрещено заниматься адвокатской деятельностью также на три года.

Как сообщили в суде, в 2014 году следователь краснодарского УФСБ Дмитрий Гнатив вел уголовное дело в отношении Юрия Исаева, владельца холдинга «Синее море», а также топ-менеджеров холдинга Александра Копина и Дмитрия Жесткова, которые обвинялись в незаконном получении крупных кредитов в Россельхозбанке. Следователь рекомендовал Юрию Исаеву воспользоваться услугами его знакомого адвоката Владислава Оленского, через которого передал просьбу о вознаграждении в сумме 50 млн руб. За это, по версии обвинения, следователь Гнатив обещал сохранить в деле квалификацию, не предусматривающую серьезного наказания, в итоге в 2015 году господин Исаев был осужден на два года колонии-поселения. В 2016 году Юрий Исаев освободился по УДО, и адвокат Оленский сообщил ему о том, что по факту преднамеренного банкротства рыбзавода в Приморско-Ахтарске, где господин Исаев был директором, полицией расследуется еще одно уголовное дело. Предпринимателю сообщили, что он снова может стать обвиняемым, но за 30 млн руб. Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский обещали урегулировать ситуацию, хотя не имели возможности повлиять на следствие.

Юрий Исаев обратился с заявлением в ФСБ России, после чего все его действия совершались под контролем сотрудников ФСБ. В декабре 2017 года при обыске дома у Дмитрия Гнатива были обнаружены 175 тыс. руб., которые, как считает следствие, адвокат Оленский накануне получил от Юрия Исаева. Подсудимые Гнатив и Исаев не признали себя виновными и просили суд вынести оправдательный приговор. По мнению защиты, Юрий Исаев оговорил следователя и адвоката в отместку за то, что ему пришлось отбыть реальный срок заключения.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Следователю и адвокату нашли дело на 160 миллионов».

Анна Перова, Краснодар