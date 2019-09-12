Бывший главный судебный пристав останется в СИЗО до 13 ноября

Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшего главного судебного пристава Игоря Кожевникова. Господин Кожевников будет содержаться под стражей до 13 ноября.

Напомним, в июле Дзержинский районный суд отправил до 13 сентября в СИЗО руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Он обвиняется в получении в общей сложности 1,15 млн руб. взяток вместе с экс-подчиненной Александрой Мардановой за реализацию исполнительных производств, с помощью которых бизнесмены обналичивали денежные средства. Сам Игорь Кожевников вины не признает и настаивает на том, что его оговорили.

10 сентября в отношении господина Кожевникова возбудили еще семь уголовных дел по фактам взяток.