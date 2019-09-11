Mercedes-Benz показал гоночный электромобиль

Компания Mercedes-Benz представила гоночный электромобиль EQ Silver Arrow 01, с которым дебютирует с заводской командой в чемпионате Formula E.

Машина получила имя, в котором EQ указывает на фирменный суббренд для дорожных электромобилей, Silver Arrow отсылает к историческому прозвищу гоночных машин марки, а цифры указывают на порядковый номер болида в линейке моделей для Formula E. Ливрея электромобиля выполнена в традиционных черно-серых тонах с бирюзовыми акцентами, которые используют машины Mercedes-Benz в Формуле-1.

Электромобиль оснащен 272-сильным электромотором, который в отдельных режимах работы может выдавать до 340 л.с. Батарея на 52 кВт/ч рассчитана на всю дистанцию гонки Formula E без подзарядки.

Напомним, ранее свою машину для гонок электромобилей — болид 99X Electric — представила марка Porsche.