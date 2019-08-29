Porsche рассекретил гоночный электромобиль 99X Electric

Porsche 99X Electric. Фото: Porsche

Porsche 99X Electric. Фото: Porsche

Машина получила имя, в котором две девятки подчеркивают важность модели для марки, а X символизирует устремленность в будущее автоспорта и технологий. Ливрея электромобиля выполнена в традиционных бело-черно-красных цветах заводских команд Porsche.

Электромобиль оснащен 272-сильным электромотором, который в отдельных режимах работы может выдавать до 340 л.с. Батарея на 52 кВт/ч рассчитана на всю дистанцию гонки Formula E без подзарядки.

Как подчеркнули в Porsche, в работе над 99X Electric использовался опыт созданий гибридного прототипа класса LM P1, где ранее также была представлена марка, а также технологии от серийного дорожного электромобиля Porsche Taycan — премьера этой модели, напомним, состоится 4 сентября.