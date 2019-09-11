Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский обещал улучить экологию курорта

Сегодня, 11 сентября, в мэрию Сочи на совещание пригласили представителей политических партий, председателей национальных общин, ТОСов, ветеранских организаций и военно-патриотических движений, а также руководителей природоохранных организаций.

По словам нового главы города Алексея Копайгородского, в своей деятельности он планирует опираться на мнение общественности.

«Очень важна экологическая составляющая, чтобы дети дышали чистым воздухом. Строительство детских дошкольных и школьных учреждений, уже дана команда, искать свободные участки. Для участия в краевых и федеральных программах нужно иметь землю, проектно-сметную документацию и экспертизу. Поэтому даже если участки находятся в собственности у кого-то, но изначально были в краевой, муниципальной или федеральной – будем восстанавливать справедливость и возвращать их», - сказал господин Копайгородский.

По его словам, что касается внешнего облика города и архитектурных памятников, их нужно сохранять. В ближайшее время по основным вопросам, поднятым на встрече, будут созданы рабочие группы, которые сформируют механизмы решения накопившихся в городе проблем.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский принес 11 сентября присягу в присутствии почетных граждан олимпийской столицы, депутатов, а также представителей общественности и духовенства. Следующую неделю он планирует провести в рабочих поездках и начать работу на местах.

Алексей Копайгородский родился в Краснодаре 26 марта 1985 года. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище. В 2012-м – Владимирский юридический институт ФСИН по специальности «Юриспруденция». В 2015 году получил магистерскую степень по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2014 года работал в администрации Краснодарского края. С февраля 2016 по март 2017 года был заместителем главы Краснодара.

Дмитрий Михеенко