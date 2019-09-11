В Сочи прошла инаугурация Алексея Копайгородского

Избранный на пост мэра Сочи бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский принес присягу в присутствии почетных граждан олимпийской столицы, депутатов, а также представителей общественности и духовенства.

Как сообщили в пресс-службе курорта, нагрудный знак и служебное удостоверение избранному главе вручил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, выборы Алексея Копайгородского прошли на сессии депутатов городского собрания курорта. В шорт-лист помимо него также вошел предприниматель из Краснодара Андрей Донченко. Первоначально на участие в конкурсе на пост мэра Сочи претендовали 18 человек. За Алексея Копайгородского проголосовало 44 из 44 депутатов.

После церемонии инаугурации Алексей Копайгородский приступил к своим должностным обязанностям. Уже сегодня состоится его первое рабочее совещание с общественностью города, где новый мэр планирует собрать перечень острых вопросов, волнующих сочинцев и которые предстоит решать в первую очередь. Следующую неделю он планирует провести в рабочих поездках и начать работу на местах.

Алексей Копайгородский родился в Краснодаре 26 марта 1985 года. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище. В 2012-м – Владимирский юридический институт ФСИН по специальности «Юриспруденция». В 2015 году получил магистерскую степень по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2014 года работал в администрации Краснодарского края. С февраля 2016 по март 2017 года был заместителем главы Краснодара.

Дмитрий Михеенко