Суд вернул миллиардный иск «Трансаэро» к воронежской ИФК

Арбитражный суд Москвы вернул гражданский иск банкротящегося ОАО «Авиакомпания "Трансаэро"» к зарегистрированной в Воронежской области лизинговой компании ОАО «Ильюшин финанс ко.» (ИФК) на 1,15 млрд руб. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

При этом второй иск (всего перевозчик сначала потребовал с лизинговой компании 2 млрд руб.) был оставлен без движения. В нем фигурирует сумма в 854,15 млн руб. В определении об оставлении иска без движения суд объяснил причину его подачи — «Трансаэро» увидело «неосновательное обогащение» ИФК по договору лизинга от 2005 года.

Ранее «Трансаэро» сообщало, что намерено обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о банкротстве ИФК. Из банкротного дела «Трансаэро» следует, что в начале июня компании удалось добиться взыскания с ИФК 28,17 млн руб. основного долга и 7,5 млн руб. процентов в качестве последствий недействительности сделок. По данным на 11 сентября, иск еще не был подан.

Сергей Калашников