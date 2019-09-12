«РусГидро» начала размен активов

«РусГидро» и структуры Андрея Мельниченко приступили к активной фазе сделки по обмену активов в их совместном бизнесе — Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). Бизнесмен получит активы на Дальнем Востоке — Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, оплатив их своей долей в ДЭК. Для этого стороны уже создали отдельное ООО «Приморская ГРЭС», которое в течение месяца может стать участником энергорынка. По данным “Ъ”, сделка может быть совершена в течение октября.

Набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынка) 16 сентября рассмотрит вопрос о включении ООО «Приморская ГРЭС» в состав ассоциации — это позволит ООО стать самостоятельным участником энергорынка. До последнего времени эта угольная ГРЭС мощностью 1,46 ГВт входила в состав ДЭК. Однако с 14 августа ГРЭС была выделена в отдельное ООО, принадлежащее Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, подконтрольна ДЭК).

По данным “Ъ”, следующим этапом станет переоформление на ООО лицензий и другой разрешительной документации.

Обособление Приморской ГРЭС в отдельное ООО с внесением в него имущества станции нужно для проведения сделки по обмену активами между собственником СУЭК Андреем Мельниченко (владеет 41,84% в ДЭК через Donalink Ltd) и «РусГидро» (52,17%). В обмен на свою долю в ДЭК бизнесмен получит угольную ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, который является ресурсной базой станции. Лучегорский разрез уже был выделен в отдельное юрлицо — АО «ЛУР».

Как писал “Ъ” 2 сентября, рыночная стоимость акций ДЭК была оценена в 1,05–1,1 руб. за штуку, уставный капитал ДЭК — 17,223 млрд акций, таким образом, стоимость доли структур Андрея Мельниченко в ДЭК может составить 7,6–7,9 млрд руб. В преддверии сделки ДГК также уменьшила уставный капитал компании до размера чистых активов (по закону об АО) — с 31 млрд руб. до 1 млн руб., сообщила компания 11 сентября.

Разменяв активы с миноритарным акционером, «РусГидро» полностью консолидирует и электросетевые активы на Дальнем Востоке — Дальневосточную распредсетевую компанию (ДРСК), также на 100% принадлежащую ДЭК. «РусГидро» считает их наиболее прибыльными в своем дальневосточном портфеле. В 2018 году чистая прибыль компании по РСБУ составила 2,9 млрд руб., чистый долг за этот же период — 2,9 млрд руб.

Стороны не называют сроки закрытия сделки. По данным источников “Ъ”, она может быть совершена в течение октября.

После мены активов «РусГидро» сможет приступить к капитализации внутригрупповой задолженности ДГК в объеме до 40,5 млрд руб., раньше этому могли помешать другие акционеры.

Активы на Дальнем Востоке в основном хронически убыточные, поскольку тарифы в регионе определяются местным регулятором, а не формируются рыночными механизмами. Из-за этого местная энергетика сталкивается с нехваткой инвестиций на модернизацию и новое строительство. В течение многих лет активы «РусГидро» на Дальнем Востоке наращивали долги. Частично разгрузить финансовое положение позволила форвардная сделка с ВТБ — банк за 55 млрд руб. получил 13% капитала «РусГидро», и эти средства были направлены на реструктуризацию долгов дальневосточных структур энергокомпании, в том числе 35,6 млрд руб.— в ДГК.

«Разворачивается целая кампания по переформатированию границ активов, которые были определены во время реформы РАО ЕЭС,— отмечает Владимир Скляр из "ВТБ Капитала".— Вырастают игроки, как СУЭК, которые отбирают себе активы под многолетнюю долгосрочную стратегию, а другие уходят из сектора, как это сделал несколько лет назад "Норильский никель"». Дополнительным эффектом именно этой сделки является создание крупного, частного и независимого игрока в неценовой зоне Дальнего Востока, говорит аналитик, в среднесрочной перспективе это реальный шаг в сторону запуска полноценной ценовой зоны в этом регионе. «Потребители от этого только выиграют — через повышение конкуренции как в ценообразовании, так и в отборах инвестиционных проектов в регионе в будущем»,— считает Владимир Скляр.

Татьяна Дятел, Екатеринбург