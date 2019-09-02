Активы «РусГидро» получили цену размена

“Ъ” стали известны подробности предстоящей сделки по обмену активами между «РусГидро» и структурами Андрея Мельниченко (владеет «Еврохимом» и СУЭК) в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). По данным “Ъ”, пакет структур господина Мельниченко в ДЭК оценен в сумму около 8 млрд руб., что в целом эквивалентно цене активов, которые он может получить при обмене,— это Приморская ГРЭС и Лучегорский угольный разрез. «РусГидро» же по итогам сделки может консолидировать более 90% в ДЭК и будет вынуждена выставить оферту миноритариям.

Рыночная стоимость акций Дальневосточной энергетической компании (52,17% у «РусГидро», 41,9% — у Donalink Ltd, связанной с Андреем Мельниченко) оценена в 1,05–1,1 руб. за штуку, говорят собеседники “Ъ”. Оценку проводил E&Y. Сейчас в правительстве обсуждается схема по выходу Андрея Мельниченко из ДЭК. В обмен на свою долю в компании бизнесмен может получить крупнейшую на Дальнем Востоке Приморскую ГРЭС (1,46 ГВт) вместе с ее ресурсной базой — убыточным Лучегорским угольным разрезом (годовая добыча 5 млн тонн). Уставный капитал ДЭК — 17,223 млрд акций, исходя из этого стоимость компании может достигать 19 млрд руб., а доля структур Андрея Мельниченко в ней — 7,6–7,9 млрд руб. ДЭК, в свою очередь, владеет Дальневосточной генерирующей (ДГК) и Дальневосточной распределительной сетевой (ДРСК) компаниями.

Цена пакета структур Андрея Мельниченко в ДЭК эквивалентна стоимости Приморской ГРЭС и угольного разреза, утверждают собеседники “Ъ”.

Сейчас Приморская ГРЭС входит в контур ДГК, для проведения сделки будет создано отдельное ООО «Приморская ГРЭС» с внесением в него имущества станции. По словам источников “Ъ”, сделка находится на финальной стадии согласования и может быть закрыта до конца года. После обмена активами пакет «РусГидро» в ДЭК превысит 90%, и компания будет обязана выставить оферту миноритариям.

Сделка нужна «РусГидро» для того, чтобы повысить управляемость своих дальневосточных активов и провести капитализацию внутригрупповой задолженности ДГК. Дальневосточные активы «РусГидро» не затронула реформа российской энергетики 2000-х годов, сейчас в регионе энергоцены определяет регулятор, а местная генерация остается планово-убыточной. Чтобы покрывать убытки, дальневосточные активы в течение многих лет получали банковские кредиты и займы от материнской компании, пока общая нагрузка не приблизилась к 100 млрд руб. Тогда «РусГидро» решила снизить ее за счет средств, привлеченных в рамках сделки с ВТБ в марте 2017 года. Стороны заключили пятилетний форвардный контракт, по которому банк купил 13% капитала «РусГидро» за 55 млрд руб. Из них 35,6 млрд руб. были направлены в ДГК, которая потратила их на рефинансирование долга. Но 28 марта закончился грейс-период по процентным платежам, и у ДГК не оказалось возможности для их обслуживания; в апреле текущего года по этому займу был продлен грейс-период (по уплате процентов).

Глава «РусГидро» Николай Шульгинов в конце июня объяснял проблему «исторически заниженными, экономически необоснованными тарифами, высоким ростом цен на топливо, в первую очередь на уголь». Общий долг ДГК на конец 2018 года составлял 59,3 млрд руб. (включая внутригрупповой заем от «РусГидро» и проценты по нему в размере 4,4 млрд руб.), убыток по МСФО — 11,7 млрд руб. При этом ежегодные проценты по займам ДГК достигают 5 млрд руб. «Наиболее эффективным механизмом снижения долговой нагрузки ДГК мы считаем конвертацию ее займов от "РусГидро" в капитал»,— объяснял Николай Шульгинов. Компания планирует до конца года капитализировать внутригрупповую задолженность ДГК в объеме до 40,5 млрд руб. Кроме того, «РусГидро» хочет отсрочить уплату процентов для ДГК до марта 2021 года.

В «РусГидро» и ВТБ от комментариев отказались, в СУЭК “Ъ” не ответили.

Продажа крупнейшей тепловой станции на Дальнем Востоке упрощает акционерную структуру ДЭК, позволяя «РусГидро» быстрее решать вопросы финансирования компании, и открывает путь к капитализации задолженности перед группой, перечисляет Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

СУЭК же продолжит наращивать присутствие в угольной генерации, повышая вертикальную интеграцию, заходя в очередной новый для себя регион и фактически превращаясь в национальную компанию из региональной. Приобретаемые СУЭК активы в ближайшее время вряд ли будут прибыльными, прогнозирует аналитик, но Приморская ГРЭС является реальным претендентом на участие в программе модернизации старых ТЭС, что может повысить ее рентабельность.

Татьяна Дятел