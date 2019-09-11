ЕСПЧ запретил России выслать в Азербайджан оппозиционного блогера

Россия не смогла выдворить в Азербайджан оппозиционного правительству этой страны блогера Эльвина Исаева: сегодня он освобожден из депортационного центра благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ранее российский суд признал недействительным гражданство РФ господина Исаева и запустил процедуру высылки оппозиционера, однако прямо во время заседания пришло уведомление от ЕСПЧ с требованием приостановить депортацию. Семья Эльвина Исаева записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, где просит пересмотреть вопрос с его гражданством, утверждая, что блогер легально получил российский паспорт еще в 2001 году. Правозащитники опасаются, что азербайджанские спецслужбы могут попробовать похитить оппозиционера и нелегально вывезти его из страны.

Эльвина Исаева нельзя назвать известным азербайджанским оппозиционером: в сети о нем не так много информации, а его семья опасается идти на контакт с российскими журналистами. Господин Исаев по национальности талыш — этническое меньшинство Азербайджана, относящееся к иранским народам. Официально в девятимиллионном Азербайджане насчитывается 112 тыс. талышей, но сами они утверждают, что их гораздо больше, просто многие вынуждены скрывать национальность из-за дискриминации и политических преследований. В июне 1993 года во время военно-политического кризиса в Азербайджане активисты национального движения провозгласили создание автономной Талыш-Муганской республики. Они успели разработать Конституцию, принять государственную символику и провести выборы в парламент, но уже через два месяца войска присоединили регион к Азербайджану. Лидеры талышского движения эмигрировали или были арестованы, президента непризнанной республики Альакрама Гумматова приговорили к пожизненному заключению, но под давлением международного сообщества в 2004 году выслали в Голландию, где он основал «Талышское национальное движение». Эта организация документирует факты нарушений прав талышей в Азербайджане.

Эльвину Исаеву 39 лет, так что он вряд ли мог принимать активное участие в событиях 1993 года. В 2001 году он получил российское гражданство («Фонтанка» утверждает, что это произошло в Северной Осетии), в 2014 году ему был выдан новый российский паспорт. Господин Исаев проживает в Санкт-Петербурге со своей женой и двумя несовершеннолетними сыновьями — все они также граждане России. В 2014 году он завел блог на YouTube, в котором стал критиковать правительство Азербайджана, крайне неуважительно высказывался о президенте страны и членах его семьи. За пять лет блогер собрал 17 тыс. подписчиков.

Например, в видеоролике «Резиновые сапоги для Ильхама Алиева» блогер покупает дешевую обувь, рассуждая о том, что «правительство использует государственные деньги в корыстных целях, покупает одежду за миллионы, ходит в хлопковые поля в дорогих ботинках, а народ страдает от нищеты». В другом ролике он рассказывает, что его детей в российских больницах вылечили бесплатно, и задается вопросом, почему в Азербайджане плохая медицина и высокий уровень коррупции в этой сфере. В июне 2018 года он записал «Обращение к азербайджанцам, проживающим в России» где призвал земляков «не бояться правительства» и «спасти страну». А уже через неделю появился ролик, в котором блогер рассказал о поступивших угрозах. По его словам, некий человек потребовал «прекратить критиковать членов семьи президента, самого президента, а также правительство», угрожая при этом смертью.

В ролике Эльвин Исаев напомнил недоброжелателям, что он является гражданином России, «а в этой стране есть свобода слова, в отличие от Азербайджана, и эта страна защищает своих граждан».

24 августа Эльвин Исаев был задержан, когда ехал на машине из поселка Петро-Славянка в Санкт-Петербург. «Путь Исаеву заблокировал автомобиль ГИБДД в сопровождении еще пяти гражданских машин, в которых находились полицейские. У него попросили паспорт и, изучив документ, сказали, что тот "вызывает подозрения"»,— рассказал “Ъ” адвокат сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Юрий Серов. В 78-м отделе полиции Центрального района Петербурга на господина Исаева был составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем или лицом без гражданства режима проживания в России). «В протоколе написали, что паспорт аннулирован и у Исаева нет документа для пребывания в России. Ни мы, ни наш подзащитный не знаем, что послужило причиной признания паспорта Исаева недействительным. Я думаю, что вся эта ситуация имеет признаки организованной операции»,— сказал “Ъ” адвокат. Уже 26 августа Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил выдворить блогера из страны, для этого его отправили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

Тогда защитники подали в Европейский суд по правам человека ходатайство о применении к господину Исаеву «правила 39». Обычно ЕСПЧ довольно долго разбирает поступившие обращения — но в экстренных случаях, когда ситуация угрожает жизни и здоровью человека, Европейский суд может направить в национальный суд требование принять «обеспечительные меры» для гарантий безопасности. Согласно практическому руководству по применению обеспечительных мер (оно и называется «правилом 39») регламента ЕСПЧ, данное требование является обязательным к исполнению.

«В ходатайстве мы привели ряд доводов о том, почему лишение гражданства было незаконным и почему Исаеву грозит опасность в Азербайджане»,— рассказал адвокат. По его словам, Эльвин Исаев совершенно легально получил российский паспорт 18 лет назад: «За эти 18 лет документ неоднократно проверялся, он получал новый паспорт в 2014 году, загранпаспорт, военный билет и разрешение на оружие. Никаких вопросов к гражданству не возникало». Также важно, что родители, родной брат, двое сыновей и жена Исаева также имеют российское гражданство. «Суды обязаны при принятии решения о выдворении учитывать, есть ли у человека дети или близкие родственники — граждане России. Но Дзержинский суд вообще не принял во внимание это обстоятельство,— говорит адвокат.— В моей десятилетней практике суд впервые применил такую жесткую санкцию без учета обстоятельств семейной жизни». Также юристы представили ЕСПЧ данные правозащитных организаций, которые описывают ситуацию с правами человека в Азербайджане как «крайне негативную».

«Наш подзащитный — талыш. Как указывает Исаев, в Азербайджане они преследуются из-за подозрений в сепаратизме,— пояснил “Ъ” господин Серов.— Надо понимать, что талышей власти преследуют и ущемляют в правах вне зависимости от их убеждений, даже если они не выступают за автономию».

Пока блогер находился в депортационном центре, его жена и дети записали на YouTube видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с гражданством и не выдавать Эльвина Исаева Азербайджану. 10 сентября Санкт-Петербургский городской суд рассматривал апелляцию правозащитников на решение Дзержинского районного суда о выдворении Эльвина Исаева. «У здания суда собралось больше сотни человек. Это были сторонники Исаева из Азербайджана, которые читают его блог»,— рассказала “Ъ” адвокат Ольга Цейтлина. Прямо во время заседания адвокатам позвонили из ЕСПЧ и сообщили, что Европейский суд применяет в отношении Эльвина Исаева «правило 39». Защита попросила перерыв и получила необходимые документы по судебному факсу. «В уведомлении ЕСПЧ указано, что Российская Федерация обязана воздержаться от высылки Исаева в Азербайджан, так как он может быть подвергнут преследованиям как оппозиционный активист и представитель подвергающейся дискриминации национальности,— сказал Юрий Серов.— Отправив Исаева в аэропорт, а также совершив любые иные действия, обеспечивающую его высылку, Россия грубо нарушит обязательства, принятые ею как членом Совета Европы». В итоге судья направил дело блогера на пересмотр в Дзержинский районный суд и постановил выпустить Эльвина Исаева из депортационного центра.

По мнению господина Серова, «самое адекватное развитие событий — прекращение административного дела». «Но если дело вернут на рассмотрение, то мы снова обратимся в Европейский суд. Мы также направили иск о неправомерном лишении Исаева гражданства миграционными службами»,— добавил адвокат.

Руководитель сети «Миграция и право» ПЦ «Мемориал» Светлана Ганнушкина называет «настоящим чудом» тот факт, что ЕСПЧ успел применить «правило 39». «Российский суд обязан подчиняться таким требованиям, но в последнее время и они не являются стопроцентной гарантией. Бывают случаи, когда государство говорит, что не получало решения о запрете высылки»,— сказал госпожа Ганнушкина. Также немаловажно, говорит она, что ЕСПЧ принял решение именно по гражданину Азербайджана: «Мы сталкивались с тем, что человеку в Азербайджане угрожает преследование, а ЕСПЧ отказывался задействовать "правило 39". Предполагаю, что в ЕСПЧ Азербайджан как член Совета Европы считается страной, в которой права человека все-таки соблюдаются». Видимо, главную роль в принятии ЕСПЧ положительного решения сыграла национальность господина Исаева — проблема прав талышей широко освещается на Западе. Госпожа Ганнушкина напомнила историю профессора Новрузали Мамедова, одного из главных специалистов по талышскому языку. Он не поддерживал «сепаратистов» и называл себя гражданином Азербайджана. Тем не менее в 2007 году его арестовали по обвинению в измене Родине и на закрытом процессе приговорили к десяти годам тюремного заключения. В последнем слове профессор заявил, что его «судят за этническое происхождение». В этом же году его сын умер от инфаркта, вернувшись избитым с допроса. В 2009 году Новрузали Мамедов скончался в тюрьме.

Правозащитники опасаются, что решение о приостановке депортации блогера может быть нарушено — российские силовики могут неофициально выдать его азербайджанским коллегам.

«Теперь нужно смотреть, чтобы Исаева не украли,— говорит Светлана Ганнушкина.— У нас часто представители спецслужб Узбекистана, Таджикистана, даже Северной Кореи и других стран действуют здесь так, будто они у себя дома. И наши правоохранители с ними сотрудничают. Конечно, Россия не страна-убежище».

Руководитель бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя “Ъ” дело Эльвина Исаева, напомнил о другом похожем случае. В начале 2019 года Россия выдала Азербайджану другого талышского активиста — Фахраддина Аббасова. В 1993 году он был одним из авторов конституции Талыш-Муганской республики и возглавил ее парламент, а с 1995 года жил в Санкт-Петербурге и выпускал газету на родном языке. В 2005 году он решил вернуться на родину, однако после суда над профессором Мамедовым вновь покинул страну. В 2011 году господин Аббасов получил в России временное убежище, а через три года — вид на жительство. Тем временем в Азербайджане его объявили в призывах к насильственному захвату власти и возбуждении национальной вражды. Господина Аббасова объявили в международный розыск, в сентябре 2018 года Люберецкий суд отправил его в СИЗО. 26 февраля 2019 года Генпрокуратура РФ вынесла постановление об отказе в экстрадиции Фахраддина Аббасова в Азербайджан. Однако на выходе из СИЗО его задержали неизвестные; позже его все-таки выслали в Баку. С тех пор он находится под стражей. «Задержание и выдача Азербайджану Исаева могли бы означать, что база талышских сепаратистов в России окончательно подорвана,— сказал “Ъ” господин Велизаде.— Однако новый поворот в вышеозначенном деле может дать надежду тем, кто симпатизирует идеям Исаева. И они по-прежнему будут искать убежище на территории России. По большому счету, дело Исаева для Баку может быть интересно только этим». При этом эксперт не считает, что депортация политических активистов из России в Азербайджан для последующего суда подрывает имидж двух стран. «Дело Аббасова на Западе даже не заметили»,— отметил он.

Елизавета Михальченко, Александр Черных, Кирилл Кривошеев