В отношении начальника отдела полиции Геленджика возбудили уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении начальника по исполнению административного законодательства ОМВД по Геленджику. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). В СКР не сообщают фамилию подозреваемого, но, как ранее сообщал“Ъ-Кубань”, речь идет о подполковнике Валерии Уварове.

По данным следствия, в июне этого года подполковник решил получить у местного бизнесмена деньги за попустительство в службе. Размер вознаграждения полицейский определил в районе 1,2 млн руб. Предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы.

9 сентября 2019 года фигурант встретился с заявителем и получил от последнего 550 тыс. руб. Дальнейшие действия высокопоставленного полицейского были пресечены оперативниками УФСБ по краю. В настоящее время полковник задержан, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным источников “Ъ-Кубань”, предприниматель занимался незаконными туристическими поездками в горы близ Геленджика. По некоторой информации, к «крышеванию» незаконного джипинга может быть причастен начальник Отдела МВД по городу Геленджику, полковник полиции Вадим Чикин. Решение по нему будет принято отдельно.

В начале августа этого года Геленджикский городской суд приговорил Владимира Дудина к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 600 тыс. руб. за оказание услуг джипинга, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 32-летний мужчина за деньги возил на автомобиле ГАЗ пассажиров по экскурсионным маршрутам в горы Геленджика. Машина принадлежала индивидуальному предпринимателю Владимиру Дудину. 14 августа 2018 года водитель вез туристов по согласованному с Дудиным маршруту. Стоимость поездки составляла 1300 руб. для взрослых и 1100 рублей для детей. В тот день в салоне ГАЗа находилось шесть пассажиров, двое из которых были детьми. В окрестностях села Возрождение, автомобиль сорвался в овраг, в результате чего водитель и пассажиры получили различные травмы. Двоим из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. Сам водитель скончался через два дня в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.

Дмитрий Михеенко