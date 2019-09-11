Суд оштрафовал экс-главу юридического комитета Смольного за превышение полномочий

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему председателю юридического комитета городской администрации Юлии Осиповой, признанной виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщили “Ъ-СПб” в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Осипова полностью признала свою вину и принесла извинения за поступок, который ее «негативно характеризует».

Напомним, экс-глава юридического комитета Смольного была задержана в начале ноября прошлого года и отправлена под домашний арест по обвинению в незаконном привлечении сотрудников ведомства к выполнению работ по разработке проектов нормативных актов для нужд администрации Петербурга, выполнение которых было поручено одной из коммерческих организаций в соответствии с выигранным конкурсом. Следствие установило, что за эти работы Осипова получила деньги в общей сумме более 10 млн руб., которыми распорядилась по своему усмотрению. Позже суд принял решение отпустить экс-чиновницу под залог в размере 500 тыс. руб.