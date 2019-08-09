Дело экс-главы юридического комитета Смольного дошло до суда

В Петербурге перед судом предстанет бывший председатель юридического комитета городской администрации Юлия Осипова. Ее обвиняют по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовного дела завершено, утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год бывшая чиновница, используя свое служебное положение, незаконно привлекла сотрудников юридического комитета к выполнению работ по разработке проектов нормативных актов для нужд администрации Петербурга, выполнение которых было поручено одной из коммерческих организаций в соответствии с выигранным конкурсом. За эти работы она получила деньги в общей сумме более 10 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В ходе следствия Осипова полностью признала свою вину.

Напомним, экс-глава юридического комитета Смольного была задержана в начале ноября прошлого года и отправлена под домашний арест. Позже суд принял решение отпустить Осипову под залог в размере 500 тыс. руб.