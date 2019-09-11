Представлен новый руководитель департамента внутренней политики Кубани

На краевом совещании губернатор Вениамин Кондратьев представил Сергея Пуликовского в качестве начальника департамента внутренней политики региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Он сообщил, что новый глава ведомства является активным руководителем, который всегда брался за выполнение любых, даже самых сложных задач.

Сергей Пуликовский родился в 1975 году в городе Лепель Белорусской ССР. Закончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В 2016 года работал начальником военного комиссариата края. С августа 2019 года он занимал пост заместителя мэра Краснодара.

Сергей Пуликовский сменил на должности директора департамента внутренней политики Галину Москалеву. Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, она уволилась по собственному желанию 10 сентября. Госпожа Москалева возглавила конкурсную комиссию по выборам главы Сочи, которые состоялись в тот же день, 10 сентября. Руководителем города-курорта стал бывший вице-губернатор края Алексей Копайгородский.

Андрей Ульченко