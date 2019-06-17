Исторические здания в Петербурге отремонтируют за счет средств от туристического сбора

В программу реконструкции фасадов исторических зданий в Петербурге вошли 255 объектов, расположенных в четырех центральных районах города. На реализацию данной программы необходимо порядка 10 млрд рублей. Одним из источников поступления средств может стать туристический сбор для иностранных граждан, введение которого уже одобрил президент РФ. Об этом в ходе рабочего объезда Петроградского района в минувшие выходные заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его словам, средства, полученные от туристического сбора, могут составить, по предварительным расчетам, около 2 млрд руб. в год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что туристический сбор в Петербурге может быть введен после 2020 года. Предполагается, что для приезжающих в город иностранцев он составит 100 рублей в сутки.