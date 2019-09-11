BMW приостановит работу завода в Оксфорде после «Брексита»

Немецкий автопроизводитель BMW собирается временно остановить работу своего завода в Оксфорде после выхода Великобритании из ЕС, об этом сообщил телеканалу BBC финансовый директор BMW Николас Петер. Работа завода в Оксфорде будет приостановлена 31 октября и 1 ноября, а так как это четверг и пятница, то вновь завод откроется только в понедельник, 4 ноября. По словам господина Петера, такая остановка работы должна защитить компанию от возможных задержек в поставках и соответствующих логистических убытков.

Кроме того, господин Петер заявил, что BMW, скорее всего, снизит производство в Великобритании в случае «Брексита» без сделки. «"Брексит" без сделки будет означать, что, скорее всего, тарифы (Всемирной торговой организации.— BBC) будут введены с 1 ноября,— отметил он.— Это значит, что нам, скорее всего, придется повысить цену на продукцию, производимую в Великобритании и поставляемую на другие рынки. Повышение цены воздействует на объемы, которые вы продаете, и в конечном итоге приведет к сокращению производства в Оксфорде».

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В конце августа Toyota сообщала, что она также собирается приостановить производство по меньшей мере на один день после «Брексита».

Подробнее процессе выхода Великобритании из ЕС — в публикации “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».

Яна Рождественская