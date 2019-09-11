Мэром Сочи выбрали Алексея Копайгородского

Главой Сочи был выбран Алексей Копайгородской, до этого занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края. Голосование прошло на сессии депутатов городского собрания курорта. Напомним, что в шорт-лист помимо господина Копайгородского также вошел предприниматель из Краснодара Андрей Донченко. Первоначально на участие в конкурсе на пост мэра Сочи претендовали 18 человек. Информацию о них конкурсная комиссия пока не раскрыла.

Как писал “Ъ-Кубань”, кандидатуру Алексея Копайгородского ранее поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил ТАСС, что намерен уйти из политики.

Михаил Лукашов