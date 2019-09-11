Главные новости к утру 11 сентября

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев подал заявление о выходе из партии «Справедливая Россия». Ранее “Ъ” писал о возникших в партии разногласиях относительно роли предпринимателя в ней. О внутрипартийных спорах

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей Улан-Удэ принять результаты выборов мэра города, на которых победил самовыдвиженец, поддержанный местной властью, Игорь Шутенков. Стихийный протестный митинг на центральной площади города продолжается с понедельника. О митинге

Президент США Дональд Трамп на год продлил исполнительное распоряжение, предусматривающее введение санкций за иностранное вмешательство в американские выборы. Исполнительное распоряжение было впервые введено 12 сентября 2018 года. Об указе

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз ибн Сальман провели встречу в Джидде. Министры обсудили основные направления сотрудничества, в том числе по линии ОПЕК+. О кадровой перестановке в саудовском Министерстве энергетики

Счетная палата выявила нарушений на 426 млрд руб. при исполнении бюджета за 2018 год. Общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 22,1% по сравнению с 2017 годом.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения «Хамас» в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля было выпущено две ракеты. Удары были нанесены по заводу по производству оружия, по военно-морскому комплексу и тоннелям.

О предстоящих событиях 11 сентября читайте в анонсах “Ъ”.