Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев подал заявление о выходе из партии «Справедливая Россия», сообщил РБК. Предприниматель был принят в партию в марте 2019 года.

По словам основателя «Царьграда», он намерен сосредоточиться на работе в общественной организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС), заместителем председателя которой является.

«Я получил два предложения: одно — от святейшего патриарха работать во Всемирном русском народном соборе и второе — от Сергея Миронова. Оказалось, что эти две должности несовместимы — в соборе слишком много работы»,— объяснил свое решение господин Малофеев. Через месяц после принятия в партию, предприниматель был избран заместителем главы ВРНС, возглавляемого патриархом Кириллом.

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Издание связывает выход предпринимателя из «Справедливой России» с разногласиями внутри партии о его роли в ней. Изначально предполагалось, что партийное членство господина Малофеева не будет формальным: он должен был стать одним из спонсоров партии и начать ее идеологическую трансформацию.

Как ранее писал “Ъ”, назначенный на апрель 2019 года внеочередной съезд «Справедливой России», на котором Константин Малофеев должен был быть избран заместителем председателя партии, был перенесен из-за разногласий на осень. Тогда справороссам не понравились планы предпринимателя «забрать управление» партией и отсутствие вложений. При этом партия испытывает острый недостаток в финансировании.

Сейчас господин Малофеев намерен сконцентрироваться на работе в ВРНС. «Святейший патриарх позвал меня в собор, чтобы наладить экспертную работу, развить международное и правозащитное направление и придать организации новый смысл, чтобы она стала неким аналогом Земского собора»,— рассказал РБК о своих планах предприниматель.

Подробнее о разногласиях внутри «Справедливой России» относительно роли бизнесмена — в материале “Ъ” «Противоречия партии и капитала».