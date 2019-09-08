Архитектор сделки ОПЕК+ отправлен в отставку

Впервые в истории Саудовской Аравии член правящей семьи стал министром энергетики. Накануне король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд снял с этого поста архитектора сделки ОПЕК+ Халида аль-Фалиха и назначил на его место своего сына принца Абдель Азиза. Отправленный в отставку министр возглавлял Российско-Саудовскую межправительственную комиссию и должен был на этой неделе встретиться с главой Минэнерго Александром Новаком для обсуждения деталей визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.

Указы о назначении принца Абдель Азиза ибн Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда новым министром энергетики и снятии с этой должности Халида аль-Фалиха были опубликованы саудовским государственным информационным агентством SPA поздно вечером в субботу. Халид аль-Фалих считался одним из самых влиятельных саудовских министров. С 2009 по 2015 год он руководил крупнейшей в мире нефтяной компанией Saudi Aramco, а после перехода в 2016 году в правительство занял пост председателя ее совета директоров.

Именно под господина аль-Фалиха в 2016 году Министерство энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии было преобразовано в Министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов.

В сфере влияния министра оказались практически все крупнейшие саудовские компании, а в его задачу входила реализация идей по реструктуризации экономики королевства, согласно плану национальной стратегии «Видение 2030», разработанной под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

«Я благодарю его величество, хранителя двух святынь, короля Сальмана ибн Абдель Азиза и его высочество наследного принца Мухаммеда бен Сальмана за предоставленную мне возможность служить нашей дорогой родине»,— сообщил в Twitter уволенный Халид аль-Фалих и поздравил преемника.

До сих пор министры нефти в Саудовской Аравии оставались на своем посту на протяжении долгого времени.

Меньший, чем у господина аль-Фалиха срок, был лишь у одного из создателей ОПЕК и первого министра нефти Абдуллы Тарики, который был уволен в 1962 году после того, как выступил на стороне оппозиции против наследного принца и будущего короля Фейсала. Впрочем, с начала эпохи короля Сальмана и назначения его наследником принца Мухаммеда перестановки в королевстве стали более частыми.

Что стоит за упомянутой перестановкой, точно не известно. 30 августа в Саудовской Аравии объявили о создании нового Министерства промышленности и минеральных ресурсов, что резко сузило полномочия Халида аль-Фалиха. Еще через три дня он лишился поста председателя совета директоров Saudi Aramco. На эту должность был назначен глава суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) Ясир ар-Румаян. Этот шаг сам господин аль-Фалих объяснил подготовкой компании к первичному публичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco. Об этом говорят с начала 2016 года, но дата эпохального события все время меняется.

Сейчас речь идет о проведении IPO в начале 2020 года. По данным Reuters, наследный принц Мухаммед оценивает компанию в $2 трлн, то есть даже при продаже 5% капитала королевство может выручить $100 млрд (это более половины внешнего долга страны), необходимых на реформы. Саудовская Аравия поддерживает высокие бюджетные расходы в попытке ускорить экономический рост. На этот год ее бюджетный дефицит запланирован в размере $35 млрд (6,7% ВВП).

Часть экспертов считает, что до сих пор нереализованное IPO и стало причиной отставки министра.

По версии британского издания Financial Times, причиной недовольства наследного принца министром могут быть цены на нефть, которые держатся на уровне ниже $60–70, что создает проблемы для саудовской экономики.

Халид аль-Фалих сменил на посту министра Али ан-Наими. Его назначение выглядело как часть стратегии тогда еще заместителя наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана по смене экономической модели развития страны. Господин ан-Наими руководил министерством с 1995 года. В 1983 году он фактически совершил революцию, став первым саудовцем на посту президента Saudi Aramco, но спустя 30 лет его взгляды оказались слишком консервативными для грядущих в королевстве перемен.

Консерватизм министра проявлялся и в сфере сотрудничества с другими производителями нефти.

Господин ан-Наими хорошо помнил, как в период избытка предложения в 1983–1985 годах попытка Саудовской Аравии самостоятельно поддерживать цены на нефть закончилась для королевства огромными экономическими потерями. Он достаточно скептически относился к возможности договориться о совместных действиях с другими участниками рынка. В 2008–2009 годах Али ан-Наими был разочарован переговорами с «русскими, которые не держали своих обещаний». А в середине апреля 2016 года, когда страны ОПЕК и Россия в Дохе уже готовы были заключить сделку о замораживании добычи нефти, уже саудовская делегация во главе с министром изменила свою позицию за два часа до общей встречи участников, из-за чего переговоры провалились.

Халид аль-Фалих, напротив, смог добиться от других участников рынка, главным из которых стала Россия, обязательств сократить добычу совместно с королевством. В результате цены на нефть, упавшие в начале 2016 года ниже $30 за баррель, выросли через год до $55. Вопреки ожиданиям рынка, соглашение России и Саудовской Аравии оказалось неожиданно прочным и исполнялось гораздо лучше, чем предыдущие договоренности подобного рода внутри ОПЕК. В итоге оно было успешно продлено несколько раз (в последний — до апреля 2020 года). Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией вокруг сделки ОПЕК+, подчеркивают: несмотря на то, что она стала возможна благодаря взаимопониманию между президентом РФ Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом, огромную роль сыграл уровень доверия, возникший между министрами энергетики двух стран Александром Новаком и Халидом аль-Фалихом.

Позиция принца Абдель Азиза относительно сделки неизвестна.

Четвертый сын короля Сальмана и старший сводный брат наследника престола Мухаммеда ибн Сальмана — не новичок на нефтяном рынке.

Принц, как и Халид аль-Фалих, родился в 1960 году. Он получил профильное образование в Университете нефти и минеральных ресурсов имени короля Фахда. С 1987 года занимал посты советника, заместителя и помощника министра нефти и минеральных ресурсов, а в апреле 2017 года стал государственным министром. Принц также возглавлял группу по подготовке нефтяной стратегии королевства и участвовал в разработке стратегии ОПЕК, принятой в 2005 году. С 1987 года в составе саудовской делегации он присутствует практически на всех мероприятиях ОПЕК. В зону его ответственности также входила и работа с исками против Saudi Aramco в судах США. До сих пор возглавить Министерство нефти принцу мешало негласное правило, согласно которому члены правящей семьи не занимают руководящие посты в экономической сфере. Теперь это правило нарушено. «Похоже, король Сальман делает все возможное для укрепления роли наследника престола и его позиций, окружая принца Мухаммеда преданными членами семьи»,— сказал “Ъ” профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. Он напомнил, что не все члены королевской семьи были довольны решением короля сделать принца Мухаммеда своим основным наследником.

Смена министров произошла буквально накануне вылета в Эр-Рияд российской межведомственной группы, которая занимается подготовкой намеченного на октябрь визита Владимира Путина. На вторник была запланирована встреча Александра Новака и Халида аль-Фалиха как сопредседателей Российско-Саудовской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В воскресенье в Минэнерго РФ подтвердили “Ъ”, что встреча господина Новака с саудовскими официальными лицами по-прежнему в силе. Однако кто будет представлять королевство, в российском министерстве не сообщили.

Господин аль-Фалих был назначен на пост сопредседателя только этой весной, что очень обрадовало россиян, сблизившихся с ним в ходе нефтяных переговоров. В июне после полуторалетнего перерыва в Москве, наконец, состоялось заседание МПК, в ходе которого и были объявлено о визите президента Путина в королевство. Для его подготовки Халид аль-Фалих еще раз приехал в Москву в начале августа, теперь в Эр-Рияде ждут россиян.

Источники “Ъ”, близкие к российским правительственным кругам, надеются, что в отношениях между Министерствами энергетики двух стран, а также по линии межправительственной комиссии ничего не изменится. Немаловажен и тот факт, что новый председатель Saudi Aramco Ясир ар-Румаян — давний партнер России. Возглавляемый им Public Investment Fund вложил в партнерство с Российским фондом прямых инвестиций $10 млрд.

Марианна Беленькая, Юрий Барсуков