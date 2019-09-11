Трамп продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп на год продлил исполнительное распоряжение, предусматривающее автоматическое введение санкций против иностранных физических лиц и компаний, уличенных в попытках вмешательства в американские выборы любого уровня.

«Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять особую и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США»,— говорится в сообщении на сайте Белого дома.

При этом в сообщении подчеркнуто, что продление введенного год назад распоряжения не говорит о том, что такое вмешательство было: «Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или (влияла.— “Ъ”) на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы».

Исполнительное распоряжение было введено 12 сентября 2018 года с правом продления. Санкции предполагают ограничение возможности брать кредиты в американских банках, замораживание активов и запрет на американские инвестиции. В 2018 году, представляя документ, в Белом доме сообщили, что это «предупреждение» адресовано не только России, но и другим странам, включая Китай, Северную Корею и Иран.

О наказаниях, предусмотренных за вмешательство в американские выборы, — в материале “Ъ” «США ввели санкции передним числом».