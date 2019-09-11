Главные анонсы 11 сентября

В Москве премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит в прямом эфире программы «Диалог» с бизнесменами и экспертами планы правительства по достижению «национальных целей развития» из майского указа Владимира Путина. Программа выйдет на телеканале «Россия-24» в 12:00. Напомним, в конце августа Минэкономики впервые опубликовало оценку достижения по итогам первого полугодия 2019 года «национальных целей развития». Подробнее об оценках Минэкономики

В Анкаре пройдет саммит стран-гарантов режима перемирия в Сирии (Иран, Россия, Турция). О ситуации в Сирии

В Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. Это первый визит в Москву нового главы молдавского МИДа после формирования нового правительства в июне 2019 года. Напомним, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Молдавии Игорь Додон договорился о скидке на газ. О российско-молдавских отношениях

Мещанский суд Москвы продолжит рассматривать дело о хищении в «Седьмой студии». Оно рассматривается в суде с октября 2018 года. Подсудимых четверо — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты отрицают свою вину. Хроника «театрального процесса»