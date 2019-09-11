Глава Минэнерго России и саудовский принц обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз ибн Сальман провели встречу в Джидде. Министры обсудили основные направления сотрудничества, в том числе по линии ОПЕК+.

«Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие. Мы нацелены на развитие двустороннего сотрудничества»,— говорится в сообщении российского ведомства.

Также Господин Новак поздравил принца с назначением на пост министра энергетики. Впервые в истории Саудовской Аравии член правящей семьи стал главой этого ведомства.

Напомним, за несколько дней до визита российской делегации в Саудовскую Аравию король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд снял с поста министра энергетики архитектора сделки ОПЕК+ Халида аль-Фалиха и назначил на его место своего сына принца Абдель Азиза. Отправленный в отставку министр возглавлял Российско-Саудовскую межправительственную комиссию и должен был обсудить с господином Новаком детали запланированного на октябрь визита президента России Владимира Путина в королевство.

О кадровых перестановках в Саудовской Аравии читайте в материале “Ъ” «Архитектор сделки ОПЕК+ отправлен в отставку».

О предстоящем визите российского президента в Эр-Рияд читайте в материале “Ъ” «Владимира Путина ждут в Саудовской Аравии в октябре».