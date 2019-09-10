США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок и Ирана

Министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео сообщили о новых санкциях в отношении экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ), террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ), «Хезболлы», «Хамаса», а также представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана. Как передает телеканал CNBC, всего в санкционный список попали 12 лидеров террористических группировок и некоторые связанные с ними организации.

«Президент подписал новый указ, который подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом. С помощью новых инструментов Минфин ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками»,— сказал господин Мнучин. По его словам, указ расширил полномочия по контролю за финансовыми потоками террористических группировок и их лидеров.

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. В сообщении администрации Дональда Трампа поясняется, что новые санкции направлены на улучшение борьбы с террористами, их финансами и их пособниками, а также лишает их финансовой, материальной и материально-технической поддержки.

«Кампания максимального давления президента Трампа против Ирана значительно сокращает доступ радикального режима к средствам, которые он использует для распространения террора и подстрекательства к разрушению. Новые санкции значительно сократили финансирование Корпуса стражей исламской революции и их доверенных лиц, включая “Хезболлу” и “Хамас”»,— говорится в сообщении.

При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов встретиться с главой Ирана Хасаном Роухани на заседании Организации Объединенных Наций в конце сентября без «предварительных условий».

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

Напомним, Тегеран объявил об очередном этапе сокращения своих обязательств по ядерной сделке с 6 сентября после того, как США ввели новые антииранские санкции. Основное требование Ирана по возвращению к сделке по Совместному всеобъемлющему плану действий — гарантия экспорта нефти и получения доходов от ее продажи.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Иран ответил на санкции Вашингтона».