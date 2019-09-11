Защита молдавского олигарха не нашла понимания у следствия

Как стало известно “Ъ”, скандальная ситуация сложилась при расследовании уголовного дела молдавского олигарха, бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. Адвокат господина Плахотнюка Дарья Константинова потребовала через суд допуска к материалам уголовного дела о приготовлении к убийству кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого, которое заочно инкриминируется господину Плахотнюку. По словам адвоката, следователь СКР Денис Герасимов три месяца отказывается предоставить ей материалы расследования и не соглашается на ее присутствие во время следственных действий. При этом госпожа Константинова отмечает, что в следственном департаменте МВД, который занимается двумя другими делами господина Плахотнюка — о поставках гашиша и выводе из России средств,— у нее проблем с допуском не возникает.

С жалобой на действие следствия адвокат Дарья Константинова, представляющая интересы Владимира Плахотнюка, обратилась в Басманный суд столицы. Адвокат опротестовала решение следователя по особо важным делам ГСУ СКР Дениса Герасимова, который два года ведет дело господина Плахотнюка об организации убийства Ренато Усатого. Как следует из адвокатской жалобы, заключив соглашение со своим клиентом 25 июля 2019 года, она через приемную СКР направила следователю уведомление о своем вступлении в дело в качестве защитника господина Плахотнюка. К уведомлению госпожа Константинова приложила свой адвокатский ордер, а также ходатайство об ее ознакомлении с материалами дела и информировании следователем о проведении следственных действий в соответствии со ст. 53 УПК РФ.

Однако 1 августа, указывается в жалобе, господин Герасимов отказал адвокату в удовлетворении ее ходатайства. Мотивируя свое решение, следователь сослался на ст. 49 УПК, согласно которой допуск защитника к делу производится после предъявления не только адвокатского ордера, но и удостоверения. Однако, подчеркнул господин Герасимов, Дарья Константинова этого условия не выполнила.

Между тем, говорит госпожа Константинова, законодательство предусматривает предоставление следователю только оригинала адвокатского удостоверения и ордера.

Поэтому обычно, получив по почте ходатайство и ордер, следователь связывается с защитником и назначает ему встречу, на которой и решаются все технические вопросы. Однако в данном случае, утверждает адвокат, господин Герасимов ее намеренно игнорирует. По словам Дарьи Константиновой, в приемной СКР номер следователя Герасимова предоставить отказываются. Войти же в здание СКР в Техническом переулке без заказанного следователем пропуска невозможно.

Адвокат решение следователя посчитала незаконным, грубо нарушающим нормы УПК, конституционное право гражданина на защиту, а также игнорирующим положения ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека (право на квалифицированную юридическую помощь). Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Дарья Константинова сообщила “Ъ”, что обратилась в суд потому, что «исчерпала все другие способы» получить допуск к уголовному делу. Тем временем, отметила она, следственные действия по делу господина Плахотнюка идут, но в них, по ее данным, участвуют защитники по назначению. Адвокат подчеркнула, что она впервые в своей практике столкнулась с такой позицией следователя. Например, в следственном департаменте МВД РФ, где расследуются еще два дела господина Плахотнюка, у нее подобных проблем не возникало.

Как ранее сообщал “Ъ”, в отношении Владимира Плахотнюка СКР с 2017 года расследует дело по ч. 1 ст. 30 и п. п. «ж», «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды). В рамках этого расследования господин Плахотнюк объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом. Помимо этого олигарха следственный департамент МВД заочно обвиняет в организации преступного сообщества, которое занималось поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и РФ, а также выводом средств из России по так называемой молдавской схеме на общую сумму более $1 млрд.

Владислав Трифонов