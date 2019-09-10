Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора по некоторым категориям автомобилей может превысить 120%, сообщил “Ъ” глава Минпромторга Денис Мантуров. Индексация «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля», отметил он. «Несмотря на то что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5–2%»,— пояснил министр.

О том, что ставки утильсбора с 1 января 2020 года в среднем могут вырасти на 80%, по легковым автомобилям — на 110%, “Ъ” сообщал 10 сентября. Минпромторг направил в правительство соответствующие расчеты. Аналитики оценивали повышение цен на автомобили на этом фоне в 2–4%. Позднее представитель вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил, что правительство обсуждает повышение утилизационного сбора, сообщив, что решение по этому поводу пока не принималось. Как говорили собеседники “Ъ”, в этот раз процесс будет идти «в спокойном режиме», а окончательное решение о величине сбора появится к декабрю.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора. За январь—май текущего года, по данным «Автостата», доля импортных машин на рынке РФ составила 15% (в 2018 году, по данным PwC, 16%). В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили.

Подробнее о повышении утильсбора читайте в публикации “Ъ” «Цены на машины разгонят утильсбором».

Ольга Никитина