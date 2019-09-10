Итальянский парламент выразил доверие правительству Конте

Две палаты итальянского парламента выразили доверие новому коалиционному правительству Италии во главе с Джузеппе Конте, сообщает агентство ANSA. В Сенате за это проголосовали 169 человек, против — 133, 5 воздержались. Среди депутатов доверие выразили 343 человека, против — 263, еще 3 воздержались.

В состав нового коалиционного правительства вошли представители «Движения "5 звезд"» и Демократической партии. Министр здравоохранения представляет партию «Свободные и равные».

Председателем правительства снова стал господин Конте. МИД возглавил 33-летний Луиджи Ди Майо от партии «Движение "5 звезд"».

Правительство во главе с Конте приняло присягу в Риме в присутствии президента Серджо Маттареллы на прошлой неделе. Теперь оппозиционной выступает партия «Лига», которая ранее разорвала правящую коалицию с «Движением».

Подробнее о новом коалиционном правительстве читайте в материале “Ъ” «Италия обрела звездно-демократическое правительство».