«Антинаркотическую» статью нужно смягчить?

Правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания за приобретение, хранение, изготовление наркотиков без цели сбыта. Речь идет о статье 228 Уголовного кодекса. Несколько депутатов Госдумы предлагали сократить наказание за это с нынешних трех-десяти лет лишения свободы до двух-пяти. А за особо крупный размер поменять только нижний порог с десяти до пяти лет. Но в правительстве посчитали, что либерализация «антинаркотической» статьи без совершенствования правоприменительной практики не решит проблемы, ведь сейчас правоохранители нередко возбуждают уголовные дела за незаконный оборот наркотиков без достаточных оснований. Обсуждение смягчения наказания по 228-й статье началось в июне после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова. При обыске у него обнаружили наркотики, а позднее оказалось, что запрещенные вещества ему подбросили. Нужно ли смягчать «антинаркотическую» статью? Этот и другие вопросы в эфире “Ъ FM” Борис Блохин обсудил с членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валентином Гефтером и лидером общественного движения «Сильная Россия» Антоном Цветковым.

Валентин Гефтер: «Это маленькое, точечное, но очень важное изменение, которое позволяет перенести приобретение, хранение без сбыта из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести, что облегчило бы участь очень многих людей, которые не несут никакой опасности для других. Наркозависимые получали бы гораздо меньшие сроки и больше возможностей вылечиться. Мы, в первую очередь, настроены смягчить наказание для больных людей, не представляющих никакой опасности для окружающих».

Антон Цветков: «Наша страна проигрывает в борьбе с наркоугрозой. Нам важно перейти в контрнаступление. По статистике, контакт с одним наркоманом приводит к появлению от трех до пяти других. Кроме того, 90% зависимых, точно так же занимаются распространением. Поэтому таких людей нужно изолировать от общества, чтобы спасти наших граждан».

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