«Амурмедь» не переводится с китайского

Как выяснил “Ъ”, конфликт вокруг «Амурмеди» — крупного медного актива в Амурской области, принадлежавшего «Интергео» Михаила Прохорова,— продолжается. По настоянию ФАС суд расторг сделку по продаже компании китайским инвесторам, поскольку те не запросили разрешения у правкомиссии по иностранным инвестициям. Однако сейчас контроль в компании вновь принадлежит китайцам — на этот раз физическим лицам. Более того, судьба актива в принципе неясна, поскольку в сентябре у него истекает ключевая поисковая лицензия.

Новый состав учредителей «Амурмеди», установившийся год назад, не согласовывался правительственной комиссией по иностранным инвестициям, сообщил “Ъ” представитель ФАС России, и ведомство «изучает данные обстоятельства».

«Амурмедь» — бывшая компания «Интергео» Михаила Прохорова. У нее на балансе — Иканское медно-порфировое месторождение с запасами 178,8 млн тонн руды с содержанием свыше 710 тыс. тонн условной меди и 57 тонн золота.

При запасах меди свыше 500 тыс. тонн и золота свыше 50 тонн месторождение считается стратегическим, и продажа контроля в нем зарубежному инвестору требует согласования с правкомиссией по иностранным инвестициям.

В феврале 2017 года «Интергео» продало «Амурмедь» Евгению Пономаренко, который в апреле перепродал ее китайской «Цзиньин» из Хэйхэ. Условия сделки не раскрывались. В апреле 2018 года ФАС оспорила сделку, поскольку та не выносилась на правкомиссию. В ноябре суд в апелляционной инстанции признал договор о продаже «Амурмеди» между господином Пономаренко и «Цзиньин» недействительным.

Однако, как следует из данных ЕГРЮЛ, в сентябре 2018 года, то есть до решения суда, состав учредителей «Амурмеди» был изменен. Так, 75% компании были записаны на ООО «Магот», адрес которого совпадает с адресом «Амурмеди». Учредителями «Магота» являются граждане Китая Син Чанань и Чжан Баохуа. Последний выступает совладельцем еще в нескольких компаниях, где гендиректором является Евгений Пономаренко. Оставшиеся 25% компании — у «Цзиньин», единственным акционером которой, по данным ФАС, является также Чжан Баохуа. Евгений Пономаренко отказался от комментариев.

По мнению руководителя антимонопольной практики адвокатского бюро «Линия права» Алексея Костоварова, если «Магот» находится под контролем иностранных лиц, то «Амурмедь» можно считать находящейся под контролем иностранного инвестора: «Данная позиция была поддержана, в частности, в известных спорах по водным ресурсам между ФАС и компаниями Дмитрия Дремлюги. Соответственно, сделки, приводящие к появлению такого контроля, по общему правилу подлежат согласованию на правительственной комиссии». Гражданин Украины Дмитрий Дремлюга, по данным ФАС, контролировал ряд компаний, за которыми были закреплены квоты на добычу рыбы, при этом отрасль является стратегической. Росрыболовство решило отобрать квоты у этих компаний (см. “Ъ” от 11 июня).

“Ъ” оценивал инвестиции в Иканское месторождение на уровне $1 млрд, так как из-за низкого содержания металлов выпуск медного концентрата будет нерентабелен и надо строить на месторождении металлургический комбинат. Отраслевые собеседники “Ъ” считали, что экономика проекта «на грани». Между тем статус Иканского месторождения не вполне ясен — поисковая лицензия «Амурмеди» истекает в сентябре, и в Минприроды “Ъ” не смогли пояснить, удалось ли компании переоформить ее в добычную лицензию.

Евгений Зайнуллин