Brabus сделал спортивный электромобиль Smart

Тюнинг-ателье Brabus представило собственный вариант электромобиля Smart EQ ForTwo Cabrio.
Brabus Ultimate E. Фото: Brabus
Brabus Ultimate E. Фото: Brabus
Brabus Ultimate E. Фото: Brabus
Мощность электродвигателя увеличена с 82 до 92 л.с., мотор способен выдавать ее в режиме Sport + (всего предусмотрено четыре режима работы). Батарея на 17,6 кВт/ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 125 км. Базовый электромобиль Smart способен проезжать до 160 км.
Brabus Ultimate E также оснащается доработанной подвеской, расширенным кузовным обвесом, 18-дюймовыми колесными дисками и комплектом фирменных аксессуаров в интерьере.
Напомним, ранее Smart представил обновленные модели ForTwo и ForFour, которые теперь доступны только с электромотором.