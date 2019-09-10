Brabus сделал спортивный электромобиль Smart

Brabus Ultimate E. Фото: Brabus

Brabus Ultimate E. Фото: Brabus

Brabus Ultimate E. Фото: Brabus

Мощность электродвигателя увеличена с 82 до 92 л.с., мотор способен выдавать ее в режиме Sport + (всего предусмотрено четыре режима работы). Батарея на 17,6 кВт/ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 125 км. Базовый электромобиль Smart способен проезжать до 160 км.

Brabus Ultimate E также оснащается доработанной подвеской, расширенным кузовным обвесом, 18-дюймовыми колесными дисками и комплектом фирменных аксессуаров в интерьере.

Напомним, ранее Smart представил обновленные модели ForTwo и ForFour, которые теперь доступны только с электромотором.