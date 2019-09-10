Генеральные прокуроры 50-ти штатов США начали расследование в отношении Google

Генпрокуроры 50-ти штатов США начали расследование в отношении Google, сообщил генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон. Компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

Господин Пэкстон заявил, что Google доминирует на рынке онлайн-рекламы. Это, по его словам, может несправедливо сдерживать рост других компаний и приводить к повышению цен для потребителей. «Мы слышали сотни таких историй от малого и крупного бизнеса — они сильно обеспокоены»,— сказал он (цитата по Politico). Господин Пэкстон добавил, что у Google будет 30 дней на ответ генпрокурорам по всем деталям своей рекламной деятельности.

«IT-компании, такие как Google, оказывают невероятное влияние и влияние на нашу повседневную жизнь»,— заявил генеральный прокурор штата Нью-Джерси Гурбир Гревал. Такое влияние должно находится под общественным контролем, считает он. Старший вице-президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер написал в своем блоге, что компания не в первый раз будет отвечать на подобные вопросы. «Мы всегда конструктивно работали с регулирующими органами и будем продолжать это делать»,— добавил он.

В июле в Конгрессе США начались слушания, посвященные растущему рыночному влиянию ведущих высокотехнологичных компаний — Amazon, Apple, Facebook и Google. Компаниям пришлось отвечать на претензии в доминировании на рынке, препятствовании конкуренции и слишком вольном обращении с пользовательскими данными. Несмотря на возражения гигантов, многие эксперты сходятся во мнении, что по итогам слушаний лидерам рынка грозит серьезное ужесточение государственного регулирования и контроля.

Подробнее — в материале “Ъ” «Высокие технологии попали на ковер Конгресса».