«Мяуч» теперь на стороне «КДВ групп»

Постепенное насыщение рынка кондитерских изделий и снеков толкает компании к поиску новых точек роста. «КДВ групп» Дениса Штенгелова планирует начать выпуск корма для домашних животных. Этот рынок растет: оборот в 2019 году, как прогнозируют эксперты, составит 199,8 млрд руб., а его потенциал исчерпан менее чем на 50%. Проблемой для новых российских игроков может стать отсутствие качественного сырья и технических регламентов.

О планах «КДВ групп» выйти на рынок товаров для домашних животных стало известно из сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Мяуч», в том числе по классу кормов и пищевых добавок для животных. В «КДВ групп» не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ”, близкий к компании, подтвердил, что группа планировала выйти на рынок кормов для домашних животных.

Томская «КДВ групп», по собственным данным, объединяет 15 фабрик, на которых выпускается 700 видов продукции, в том числе кондитерские изделия, снеки, чай, кофе и соки. В портфель брендов компании входят «Кириешки», «3 корочки», «Яшкино», «Баренцев» и др. Ежедневно группа производит 60 тыс. тонн продукции. По оценкам Forbes, выручка компании в 2018 году выросла на 13,8%, до 108,5 млрд руб.

По данным Росстата, производство кондитерских изделий в 2018 году выросло на 3,8%. Это указывает на насыщение рынка, говорит источник “Ъ”. Неудивительно, что компания ищет новые точки роста. Для «КДВ групп» не станет большой проблемой диверсификация бизнеса в сторону кормов, считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По словам эксперта, в России производством корма на основе рыбного сырья, например, занимается Nestle. Технологически установить новые производственные линии не составит труда, считает Илья Березнюк.

Рынок товаров для животных растет быстрее кондитерских.

С июля 2018-го по июнь 2019 года он вырос на 5,5% в натуральном выражении, на 10,8% — в денежном, подсчитали в Nielsen. Крупнейший сегмент — корм для кошек (доля 73% в денежном выражении), за ним следуют корма для собак (15%) и наполнители для туалета (7%). По данным Euromonitor International, в 2019 году объем рынка в натуральном выражении достигнет 624,5 тыс. тонн, в денежном — $3,05 млрд (199,8 млрд руб.). Крупнейшие игроки — Mars (бренды Whiskas, Kitekat, и др.) и Nestle (Felix, Friskies и др.). По словам исполнительного директора Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федора Борисова, рынок кормов для домашних животных продолжит расти. По его оценке, сейчас его потенциал исчерпан менее чем на 50%.

3,05 миллиарда долларов составит в 2019 году в России рынок кормов для домашних животных, подсчитал Euromonitor International

«КДВ групп» — не первый российский производитель пищевой продукции, который решил заняться выпуском кормов для животных. В апреле 2019 года агропромышленный холдинг «Мираторг», специализирующийся на свинине и говядине, запустил в Курской области завод по производству кормов мощностью до 33 тыс. тонн продукции ежегодно и оценочной стоимостью в 4,8 млрд руб. Компания выпускает лакомства и сухие корма для кошек и собак под брендом Winner. В 2017 году выйти на рынок кормов планировал агрохолдинг «Русагро». Компания рассматривала это как способ переработки отходов мясного производства. В компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Риск для производителей состоит в отсутствии в России качественного сырья, прежде всего мясо-костной муки, говорит Федор Борисов. По его оценкам, производство сырья для кормов в России локализовано на 60–80% в зависимости от вида кормов. Вторая проблема — отсутствие правил игры. До сих пор на уровне Евразийской экономической комиссии не утвержден технический регламент для кормов, что замедляет развитие рынка, говорит эксперт. По его мнению, новым игрокам придется ориентироваться на сравнительно невысокие цены на рынке, при этом выдерживая высокое качество товара.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев