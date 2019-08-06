Дворцы Йошкар-Олы обсудят без свидетелей

Генеральная прокуратура РФ просит обратить в доход государства более сотни объектов недвижимости и другого имущества общей стоимостью 1,5 млрд руб. Его фактическим собственником надзорный орган считает обвиняемого в получении взятки бывшего главу республики ­Марий Эл Леонида Маркелова. Он признал право собственности только на три квартиры и золотые часы, а попытку изъять имущество у ряда коммерческих фирм, контролируемых в том числе женой своего покойного отца, назвал нонсенсом. Суд отказал ответчикам — Леониду Маркелову, его мачехе Татьяне Маркеловой и нескольким компаниям — в допросах всех заявленных свидетелей, но решил привлечь соответчиком друга детства экс-губернатора, у которого из банковских ячеек изъяли валюту.



Нижегородский райсуд приступил к рассмотрению гражданского иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, реальным собственником которого силовики считают Леонида Маркелова. Арестованного бывшего главу Марий Эл параллельно судят в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки под видом сделки по продаже акций АО «Тепличное», в рассмотрении уголовного дела объявлен перерыв. В заявлении прокуратуры на 30 листах был подробно изложен перечень имущества: более сотни земельных участков, зданий и помещений, большая часть которых расположена в Марий Эл, а также легковые автомобили и строительная техника общей стоимостью около 1,5 ­млрд руб. Все это, по мнению истца, было нажито за счет использования Леонидом Маркеловым своей должности в личных целях. Ответчиками по гражданскому иску, кроме экс-губернатора, выступает его мачеха Татьяна Маркелова, а также АО «Памашъяльский каменный карьер», ООО «­Телекомпания 12 регион», компания «Чукшинский карьер», «Кардинал», «Воскресенский парк», «Марийский цемент» и другие компании.

В предварительном судебном заседании ответчики настаивали на вызове в суд ряда сотрудников и учредителей этих фирм, а также свидетелей по уголовному делу, на протоколы допроса которых ссылались представители прокуратуры. Однако судья Антон Симагин отказал Маркеловым и юрлицам во всех ходатайствах. При этом представитель четырех коммерческих компаний Оксана Ухова заявила, что каменный карьер работает с 1968 года, а здание, которое пытается изъять прокуратура, было построено в 1985 году и никого отношения к Леониду Маркелову не имеет, как и «КамАЗы» с автопогрузчиками.

ООО «Телекомпания 12 регион», подконтрольное Татьяне Маркеловой, являлось крупнейшим застройщиком Йошкар-Олы и строило в центре столицы региона копии известных зданий мировой архитектуры. Весь этот «туристический кластер» также просит изъять генпрокуратура. «Как мне можно приписать имущество юридических лиц, в которых я никогда не работал, и никакого отношения к ним не имею, и которые строили свои объекты на кредиты? Это абсурд и нонсенс: моего сознания не хватает, чтобы охватить иск прокуратуры», — заявил в суде Леонид Маркелов. Он рассказал, что до своего губернаторства был богатым человеком и вместе с отцом, который в советское время был начальником управления в Минсельстрое СССР, учредил три десятка коммерческих организаций, однако именно его бывший бизнес прокуратуру не заинтересовал. Экс-глава Марий Эл пояснил, что стройкой в республике занималась его жена Ирина на заемные средства, но в 2012 году они развелись, и бывшая супруга уехала жить в Лондон. «Имущество мы не делили, так как на обществах висели долги миллионов триста, Ирина была поручителем по кредитам, и мы искали, кому бы это все продать. Разделить все эти долги было невозможно. Я уже намеревался умотать с должности губернатора, но глава страны мне не разрешил: сказал, чтобы я послужил в республике еще», — рассказал арестант.

В итоге закредитованные общества приобрела вдова его отца Татьяна Маркелова. Пенсионерка, начавшая в 2011 году заниматься разнопрофильным бизнесом в Марий Эл, рассказала, что у нее два высших образования и большой опыт в сельском строительстве со времен СССР: «Силы у меня есть, головушка соображает». «Йошкар-Ола уже тогда была красавицей, и бросать развитие туристического кластера не хотелось: я взяла на себя ответственность нести это ношу. А сейчас строительство стоит, неправильно примененными арестами имущества нас ввели в убыток. 28 месяцев я работаю одна (бессменный директор ООО "Телекомпания 12 Регион" Наталья Кожанова была арестована вместе с экс-губернатором.— “Ъ-Приволжье”), бросив на сиделок больного мужа, который после трех инсультов парализован полностью. Вот такая моя жизнь», — посетовала Татьяна Маркелова. По ее словам, на все построенные объекты она готова в судебном процессе предоставить подтверждающую документацию об источниках вложений. Нынешний директор телекомпании Дмитрий Кудрявцев отметил, что прокуратура требует невозможного, так как в ее перечне подлежащего отчуждению имущества есть земельные участки под многоквартирными домами, принадлежащие жильцам.

Леонид Маркелов признал своей собственностью только квартиру в Йошкар-Оле и две квартиры в Москве: одну доставшуюся от родителей, а вторую приобретенную в кредит задолго до своего губернаторства. Также он рассказал, что изъятые при обыске золотые часы Patek Philippe купил примерно за $10 тыс. еще в 1997 году, затем «на зарплату депутата Госдумы» прибрел еще золотые Rolex, а дорогую ручку ему подарили однокашники на день рождения. По поводу изъятой по уголовному делу наличности (8,5 млн руб., $224 тыс., €660 тыс. и 251 гривна) господин Маркелов определенно сказать ничего не смог. Он долго рассуждал, что какие-то сбережения в его квартире хранились, но такой суммы в валюте точно не было, и в рублях было явно меньше, поэтому надо изучать протоколы обысков: что из какой квартиры изъяли. «Откуда взялись гривны, я вообще не знаю, никогда на Украине не был», — добавил ответчик. Из пояснений представителей прокуратуры выяснилось, что большая часть евро была изъята из арендованных банковских ячеек его друга Александра Шилова. Суд решил привлечь мужчину соответчиком по делу, чтобы владелец валюты смог прояснить происхождение денег.

Господин Маркелов и другие ответчики просили отложить гражданский процесс до завершения разбирательства по уголовному делу, затем экс-глава Марий Эл просил дать ему передышку, чтобы подлечиться в СИЗО. Однако судья назначил основное слушание на 14 августа, установив график по три судебных заседания в неделю. Защитники бывшего губернатора предполагают, что решение по иску Генпрокуратуры будет вынесено до 9 сентября, когда после перерыва возобновится уголовный процесс по обвинению Леонида Маркелова.

Роман Кряжев