Явка на выборах в Аннинский райсовет Воронежской области превысила 74%

Избиратели Аннинского района Воронежской области, где вчера выбирали депутатов райсовета, традиционно продемонстрировали лучшую в регионе явку — 74%. Ранее, в ходе поездки в район 5 сентября, губернатор Александр Гусев призвал главу района Василия Авдеева обеспечить «отсутствие даже малейших замечаний». В ответ на это господин Авдеев выразил надежду, что «все будет происходить в рамках избирательного законодательства и просто по совести».

Явка в районе оказалась ниже обычной: на выборах губернатора в 2018 году она составляла 88%, а на предыдущих выборах в райсовет в 2014 году (проходили одновременно с выборами губернатора и главы района) — более 90%.

На нынешних выборах в райсовет один мандат получил представитель КПРФ Сергей Дворников. Еще 16 достались единороссам, но один — глава ООО «Нива» Василий Люков — сложил полномочия.

Как голосовали в других субъектах макрорегиона — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин