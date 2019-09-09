Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович. По словами источника «Интерфакса», в ближайшее время Москве и Киеву будут направлены официальные приглашения.

«Я убежден, что прогресс (на переговорах.— “Ъ”) послужит позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона»,— написал господин Шефчович в Twitter.

В конце 2019 года истекает действующий контракт на транзит российского газа с Украиной и ЕК. Как утверждали источники Reuters, Россия планирует добиться заключения сделки с Киевом на транзит газа в Европу после 2019 года. Евросоюз считает, что двум странам нужно заключить газовый контракт на десять лет.

Как Украина рассчитывает заместить поставки из России, читайте в публикации “Ъ” «Украина надеется на белорусское топливо».