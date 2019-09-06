ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 39% россиян считают, что экономическая ситуация в России ухудшается, а 17% — что улучшается. Еще 29% не видят изменений, 15% затруднились с ответом.

Хорошей экономическую ситуацию назвали 8% опрошенных, плохой — 37%, удовлетворительной — 45%.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 лет в 53 субъектах и 104 населенных пунктах. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек. Погрешность не превышает 3,6%.

Напомним, в мае Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщила о росте числа людей, которые положительно оценивают перспективы экономики страны. За год их доля выросла почти на 5 п. п. По данным на апрель, 23,9% граждан заявили, что экономическая ситуация будет только улучшаться. В аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 19,1%. При этом Счетная палата заявила, что доходы россиян в 2019 году будут ухудшаться.

О докладе Счетной палаты — в публикации “Ъ FM” «Доходы россиян идут на спад».