Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области с 76,81% голосов

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров («Единая Россия») победил на выборах главы региона, говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Он набрал 76,81% голосов после обработки 100% протоколов.
Остальные голоса распределились следующим образом:
К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.
Явка на выборах губернатора составила 41,23% (в 2017 году — менее 37%).
Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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