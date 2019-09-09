Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области с 76,81% голосов

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров («Единая Россия») победил на выборах главы региона, говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Он набрал 76,81% голосов после обработки 100% протоколов.

Остальные голоса распределились следующим образом:

Алексей Буров (КПРФ) — 11,39%,

Владимир Рублев (ЛДПР) — 6,26%,

Сергей Полещук («Справедливая Россия») — 3,33%.

К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Явка на выборах губернатора составила 41,23% (в 2017 году — менее 37%).

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.